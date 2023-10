Álvaro Prieto @ep

El jove cordovès Álvaro Prieto serà acomiadat en un funeral en la intimitat per desig exprés de la seva família, després d'haver estat localitzat aquest dilluns entre dos vagons d'un tren a l'estació de Santa Justa a Sevilla, quatre dies després de la seva desaparició, 12 d'octubre, després de perdre el tren que tenia reservat per tornar a Còrdova a primera hora del matí.

Des de la Delegació del Govern a Andalusia han transmès que la família ha demanat "el màxim respecte" als seus desitjos de "mantenir tot el procés a la intimitat de la família i amics".

Mentrestant, des de la Subdelegació del Govern, "per desig exprés" de la família del mort, han sol·licitat als mitjans de comunicació "la màxima discreció i respecte davant els diferents moments i situacions que tindran lloc amb motiu de la seva mort", a la vegada que agraeixen "la col·laboració, sempre pensant en el benestar de la família i en el respecte al seu desig de màxima intimitat en aquests moments durs".

Pel que fa a això, el Jutjat d'Instrucció número 11 de Sevilla, que porta la causa per la mort, ha rebut l'avançament de l'autòpsia practicada al cadàver a l'Institut de Medicina Legal (IML) de Sevilla. Segons aquest avenç, el jove hauria mort per electrocució, segons informen fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA).

El cadàver del jove cordovès va ser trobat de manera fortuïta en moure's aquest dilluns un tren aturat a la zona de tallers de l'estació des del mes d'agost passat. Els primers indicis ja apuntaven que va poder morir electrocutat al tocar la catenària que subministra el corrent elèctric als vagons.

Així ho assenyalava el delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández, en una entrevista a Canal Sur Radio en què reconeixia igualment que el cos es va poder localitzar en moure's el tren per deixar espai als tallers a un altre comboi per a una revisió tècnica.

Si no s'hagués mogut el tren i amb ell el cos d'Álvaro Prieto, que havia quedat encaixonat entre els dos vagons després de caure des del sostre al rebre una fortíssima descàrrega elèctrica, "era absolutament impossible" veure el cadàver des del terra . Els tallers de Santa Justa havien estat revisats mitjançant drones, que tampoc van prendre imatges que desvetllessin que Álvaro hi era.

Fernández s'ha mostrat convençut que els gossos de la Policia Nacional sí que haurien trobat el cadàver a la batuda que precisament estava prevista aquest dilluns a la zona on va ser localitzat de manera casual. De fet, va ser un càmera de televisió el que va gravar el moviment del tren i va descobrir que hi havia un cadàver, donant avís a Renfe ia la Policia.

SILENCI EN MEMÒRIA DEL JOVE



Mentrestant, els representants institucionals i la ciutadania cordovesa han guardat minuts de silenci aquest dimarts en diferents administracions i institucions en record del jove Álvaro Prieto López.

A les portes de l'Ajuntament s'han donat cita l'alcalde, José María Bellido; el president del Parlament andalús, Jesús Aguirre; el delegat de la Junta a la província, Adolfo Molina; el rector de la Universitat de Còrdova (UCO), Manuel Torralbo; el CEO del Còrdova Club de Futbol, Antonio Fernández Monterrubio; la subdelegada del Govern accidental a la província, Herminia López; la comissària principal de Policia Nacional a Còrdova, Dolores López; el coronel cap de la Comandància de la Guàrdia Civil, Ramón María Clemente, i els regidors i funcionaris de la Corporació Municipal.

Davant les autoritats, les càmeres de televisió i nombrosos periodistes, així com més d'un centenar de persones, visiblement emocionades, entre les quals hi ha amics del jove, que s'han acomiadat entre abraçades i petons al Carrer Capitulars, sobre el qual oneja la bandera del Consistori a mitja banya.

El regidor ha valorat que es rendeixi homenatge a Álvaro Prieto, després que "la ciutat sencera en els últims dies es va bolcar en la seva recerca i intentar localitzar-lo per tots els mitjans a través de voluntaris i xarxes socials". "Tots ens hem sentit absolutament commoguts aquests dies i malauradament aquest dilluns, quan es va localitzar el cadaver", ha relatat, per postil·lar que es queda "amb la solidaritat i l'afecte de la ciutat cap a Álvaro i tota la família".

Per part seva, la Diputació, encapçalada pel seu president, Salvador Fuentes, ha guardat un minut de silenci aquest dimarts a les portes del Palau de la Mercè, amb les seves banderes onejant a mig pal, en memòria del jove, la mort del qual "ens ha trencat el cor a tothom", segons ha expressat el màxim representant de la institució provincial.

En declaracions als periodistes, Fuentes, que ha estat acompanyat pel rector de la UCO, el CEO del Còrdova CF i el president delegat de la Reial Federació Andalusa de Futbol a Còrdova, Martín Torralbo, a més de membres i treballadors de la Corporació provincial , ha valorat que Prieto era "un xaval amb un bon expedient acadèmic" i "un bon esportista".

En aquest context, ha recalcat que "ara procedeix estar amb la família per a tot el que calgui, estar a l'alçada de les circumstàncies", motiu pel qual ha afirmat que "tota l'ajuda que puguem prestar ho farem, perquè és el nostre deure”.

DOL OFICIAL



La Diputació i l'Ajuntament viuen aquest dia de dol oficial, mentre que la UCO, de la qual era alumne el jove mort, ha decretat tres dies de dol oficial.

Precisament, els estudiants, els professors, els investigadors i el Personal d'Administració i Serveis (PAS) de la UCO han guardat aquest dimarts minut de silenci en memòria del jove, estudiant d'Enginyeria Mecànica de l'Escola Politècnica Superior de Còrdova (EPSC). I al Rectorat s'ha congregat un bon nombre de membres de la UCO, encapçalats pel rector, a qui se'ls han unit participants en diversos actes que es duien a terme i directius del Còrdova CF.

El rector ha expressat els seus condols a la família i el seu màxim "pesar per la tràgica mort" del jove, indicant que "estem preparats per acomiadar els nostres grans, però en cap cas ho estem per als nostres fills, i això és el més dur que pot passar a una família". Torralbo ha reiterat que la UCO està a disposició de la família per acompanyar-los en allò que necessitin.

Mentrestant, aquest dilluns es va celebrar una missa per resar pel jove a la Parròquia de la Immaculada Concepció i Sant Albert Magne i aficionats del Còrdova CF van organitzar "un petit homenatge" al jove, que era jugador del planter del club, alhora que aquest dimarts la directiva, els treballadors, el cos tècnic i la primera plantilla han guardat un minut de silenci.

Així mateix, a les portes de la Ciutat de la Justícia s'ha guardat un minut de silenci i s'han mostrat els condols i suport als familiars i amics del jove.

Des de la troballa del cos s'han succeït les mostres de condol, com la del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha parlat de "consternació i dolor", alhora que ha expressat "suport, afecte i suport a la família", ha remarcat que es tractava d'"un noi molt jove" i ha esgrimit que "qualsevol que som pares vam empatitzar amb aquesta situació".

El ministre d'Esports, Miquel Iceta, ha desitjat que “la seva família, companys i amics trobin consol al record”. La Federació Espanyola de Futbol ha reconegut estar "consternada per la notícia" i ha traslladat els condols als familiars, amics i el club. "Molta força en aquests moments durs". I el Consell Superior d'Esports ha enviat els seus "més sincers condols" als familiars i amics. "Ens sumem al dolor que sent el Còrdova CF, que és el dolor de tot l´esport espanyol", ha transmès.