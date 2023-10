Jesús Guzmán, l'actor que va aconseguir la fama amb el seu paper de carter a la sèrie 'Crónicas de un Pueblo' , ha mort als 97 anys, segons ha comunicat l'entitat de gestió de drets d'Artistes i Intèrprets (AISGE).

L'actor Jesús Gúzman, en el seu paper a 'Crónicas de un pueblo' - RTVE

"Molt tristos. Jesús Guzmán ('Cròniques d'un poble'), soci 1.397 d'Aisge i un dels actors més prolífics de la història, ens va dir ahir adéu als 97 anys. Amor etern per ell" , ha assenyalat l'entitat a xarxes socials.

Gúzman comptava amb una trajectòria de més de 150 pel·lícules, entre les quals hi ha clàssics com 'La muerte tenía un precio' o 'El bueno, el feo o el malo', o el seu paper a 'El gran Vázquez', al costat de Santiago Segura, entre altres títols. La fama li va arribar amb el seu paper a la sèrie de TVE dels anys seixanta 'Crónicas de un pueblo', així com en altres com 'Farmacia de guardia' o 'Hostal Royal Manzanares'.

Gúzman va participar en 155 pel·lícules i en més de 300 comèdies, a part d'en diverses desenes de revistes i sèries de televisió . Tal com detalla Aisge, va començar a treballar, amb 9 anys, a la companyia teatral dels seus pares. Després de dedicar tota la joventut al teatre, la televisió va ser el pas següent.

L'any 1956 va debutar al cinema amb 'Manolo, guardia urbano' i va començar una carrera que inclogui títols com 'Tres de la Creu Roja', 'Atraco a les tres', 'La gran família', 'Històries de la televisió' o 'Sor Citroën', entre altres.

Després del seu pas per 'Crónicas de un pueblo', va muntar la seva pròpia companyia de teatre, amb què va girar per Espanya durant catorze temporades. Va acompanyar aquest projecte amb passos per la televisió i el cinema, en títols com 'Farmàcia de guàrdia' o 'El gran Vázquez'.