Magaluf / @EP

Els turistes britànics que es comportin de manera inapropiada podrien enfrontar-se a la possibilitat de ser exclosos de les Illes Balears. El responsable de Turisme de les Illes, Jaume Bauza, va explicar que els ciutadans britànics podrien ser sancionats amb multes significatives per embriaguesa durant les vacances.

A més, han explicat que els visitants que infringeixin les estrictes normes establertes podrien ser agregats a una llista d'infractors.

A principis del 2020, es va aprovar un decret relacionat amb el turisme i el consum excessiu d'alcohol en àrees designades, com Magaluf a Mallorca i el West End de Sant Antoni a Eivissa.



Les sancions abastaven multes que podien arribar fins a les 50.000 lliures esterlines per als turistes que fossin sorpresos saltant des dels balcons dels seus hotels, una pràctica coneguda com a 'balconing', així com restriccions en la quantitat d'alcohol servit durant els àpats als establiments amb tot inclòs.

El Govern regional de les Illes Balears ja ha expressat la seva intenció de reanomenar el decret que regula l'excés de turisme com el “ Decret de Turisme Responsable ” per tal d'evitar connotacions negatives.

Així mateix, es planeja eliminar l'actual situació en què només alguns carrers de certes localitats, incloent-hi Magaluf i San Antonio, es veuen afectats per aquestes regulacions. Això implicaria que les mesures disciplinàries podrien aplicar-se a qualsevol de les quatre illes que conformen l'arxipèlag de les Balears.

En un comunicat emès ahir, Jaume Bauza també va reconèixer que, com a part d'un conjunt de mesures més estrictes que s'estan elaborant per abordar els visitants amb comportaments antisocials, s'està avaluant la possibilitat d'enviar-ne alguns de tornada al seu lloc. d'origen en avió i prohibir-los el retorn durant un període determinat.