L'hospital de Manresa (Barcelona) i la família de Dolors i Isidre Òrrit es van reunir aquest 25 de setembre després que desapareguessin al centre hospitalari el 5 de setembre de 1988, quan tenien 17 i 5 anys respectivament.

Imatge dels germans desapareguts a Manresa (Barcelona), Dolors i Isidre Òrrit - EUROPA PRESS

La seva germana, Mari Carme Òrrit, ha explicat a Europa Press aquest dimarts que la directora de comunicació del centre, Antonia Raich, va mostrar el seu interès per rebre'ls arran del documental 'Els Òrrit', de Ferran Ureña i Marc Solanes.

"La trobada va ser cordial i amb interès per part seva per tota la lluita que portem els Òrrit Pires buscant els nens i per tota la feina que estem fent amb el tema dels desapareguts", ha afegit.

DEMANA QUE "ES RECONEGUI LA RESPONSABILITAT"



Mari Carme ha volgut mostrar el seu agraïment per la trobada, encara que ha expressat que troba a faltar que "almenys es reconegui la responsabilitat de l'hospital per no tenir cap mena de vigilància en una planta de pediatria".

Durant la reunió, els familiars van reiterar el seu desig de "fer un reconeixement físic a l'hospital, com a molts llocs s'ha fet amb altres desapareguts, però a la reunió del patronat ho van rebutjar i tampoc ens van comunicar que s'havia fet la reunió ni que s'havia rebutjat”.

Mari Carme ha explicat que estan pendents de reunir-se amb l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, per tornar-ne a parlar i demanar-los que "escoltin directament la família abans de tornar a decidir".

"Estem contents per haver aconseguit que se'ns rebi i se'ns escolti, conscients que a part de l'interès i la sorpresa de tot això per part d'Antonia Raich i el seu suport personal, sabem que no canvia res si no se'n fa el reconeixement", ha tancat Òrrit.

DESAPARICIÓ



Els germans Òrrit van desaparèixer a l'hospital després que ingressessin el nen per unes angines i la seva germana s'hi quedés durant dos dies al centre hospitalari.

Segons explica a Europa Press, als seus germans els van canviar d'habitació el dia abans de la seva desaparició, "sense que ningú de la família ho sabés i sense cap raó ni explicació lògica".

El dia de la desaparició, Mari Carme ha recordat que l'hospital va avisar la policia que els nens no eren a l'habitació, i els agents van avisar la seva mare, encara que des de l'hospital no van voler atendre la família.