Protecció Civil de la Generalitat provarà aquest dimecres 18 d'octubre a les 11 del matí 21 sirenes de risc químic i l'enviament de missatges d'alerta als telèfons mòbils a 12 municipis de Catalunya.

La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha explicat a Europa Press que la prova tindrà lloc a municipis del Vallès Occidental (meitat est), Vallès Oriental, Bages, Berguedà, Aran i Selva.

En concret, s'activaran a Castellgalí, Granollers, Gualba, Les, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Polinyà, Puig-Reig, Riells i Viabrea, Sant Celoni, Sant Vicenç de Castellt i Santa Perpètua de Mogoda, municipis que inclouen un cens de més de 110.000 persones.

Ha detallat que les sirenes de Parets del Vallès (1), Santa Perpètua de Mogoda (1), Polinyà (2) i Montornès del Vallès (1) són noves.

La prova també s'escoltarà als municipis de Barberà del Vallès, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Montmeló i Vilanova del Vallès per proximitat als municipis que tenen sirenes.

COM FUNCIONARÀ



A l'inici de la prova s'enviarà l'alerta de Protecció Civil als telèfons mòbils per informar de la realització, i de 11 a 11.15 hores sonaran les sirenes de risc químic (amb un so com d'ambulància) que avisen els ciutadans que es han de confinar.

La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que el so d'alerta de les sirenes consta de tres senyals d'un minut de durada, separats per silencis de cinc segons, i, per avisar de la fi del confinament, activaran les sirenes amb un so més agut, encara que durant la prova d'aquest dimecres no s'activaran aquestes darreres sirenes per anunciar-ne la fi.

Durant aquest simulacre, no cal fer el confinament, tot i que Solé ha animat la ciutadania a realitzar-lo per practicar-lo i per recordar el consell bàsic en cas d'accident químic: "tancar-se a l'edifici on es trobin o el més proper i tancar portes i finestres".

A més, la cap del servei de tecnologia, Raquel Canet, ha encoratjat la ciutadania a respondre una enquesta "anònima" per valorar l'audició de les sirenes, que es podrà respondre a través de qualsevol telèfon mòbil a la web https://arcg .is/ujzaL0 .

El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha detallat que aquestes proves permeten a la ciutadania conèixer i recordar el so de les sirenes; practicar-ne l'activació per part del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat); comprovar l'activació del so a través de l'enquesta i comprovar el grau de coincidència de les zones de cobertura de l'enviament d'alertes a mòbils.

CANVI DE FORMAT



El format de la prova ha canviat respecte a anys anteriors, i s'està fent "de forma territorialitzada", tot i que Cassany ha detallat que des del 2019 no es feien proves.

Aquesta és la segona prova de sirenes que es fa a Catalunya –on hi ha 113 sirenes– aquest any, després que el 20 de setembre es realitzés al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

El 15 de novembre es realitzarà la darrera prova de sirenes de risc químic al Barcelonès, Baix Llobregat ia la resta del Vallès Occidental.

Delgado ha manifestat que el 2024 hi haurà set noves sirenes a zones molt puntuals: "A nivell de risc no queden grans zones de confinament teòric a cobrir".