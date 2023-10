El ministre d'Afers Estrangers de Veneçuela, Ernesto Araujo / @EP

La Fundació Disenso ha incorporat l'exministre de Relacions Exteriors del Brasil durant el Govern de Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo com a assessor estratègic per a l'àmbit internacional.

Aquesta incorporació es produeix en el marc dels plans de la fundació per ampliar la seva presència internacional i continuar construint una xarxa de treball entre els països de la Iberosfera, entre els quals també hi ha Brasil i Portugal.

En aquest sentit, Araújo oferirà a Disens assessorament estratègic a l'àrea Internacional. "En només tres anys la Fundació Disenso s'ha convertit en la principal oposició al Fòrum de São Paulo, el Grup de Pobla i els seus satèl·lits criminals a Iberoamèrica. És per mi un honor sumar-me a la seva causa en defensa de la Llibertat", ha assenyalat l'excanceller.

Araujo, admirador del nacionalisme conservador del mandatari nord-americà, Donald Trump, va exercir com a director del Departament per als Estats Units, Canadà i Assumptes Interamericans del Ministeri de Relacions Exteriors del Brasil, i posteriorment va ser nomenat titular d'aquest mateix ministeri per l'exdirigent brasiler Jair Bolsonar.

Finalment va haver de presentar la seva dimissió, després de diverses setmanes amb pressions al Congrés per la mala gestió del Govern en la lluita contra la pandèmia, en especial, amb allò relacionat amb les gestions diplomàtiques per portar la vacuna al país.

L'excanceller, molt proper a Fòrum Madrid des de la seva fundació, també presidit pel director de l'Àrea Internacional de Disens Eduardo Cader, ja va participar a la II Trobada Regional Fòrum Madrid, que va tenir lloc a la ciutat de Lima l'abril del 2023 i va subratllar la importància de lliurar "un combat per l'ànima dels nostres països i de la nostra civilització" davant dels totalitarismes