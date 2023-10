@EP

Elena es compromet a destinar recursos i eines: "És i sempre ha estat una prioritat del Govern"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres la incorporació de 200 nous agents dels Mossos d'Esquadra a la Unitat de Trànsit durant els propers mesos.

Ho ha dit durant la celebració del 25è aniversari del Servei Català de Trànsit (SCT) amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el director de l'SCT, Ramon Lamiel, acompanyats del comissari en cap Eduard Sallent, i el director de la policia catalana , Pere Ferrer.

També hi han assistit els exconsellers d'Interior Miquel Buch i Felip Puig; el tinent de Seguretat de l?Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, i representants dels Mossos d?Esquadra, de les policies locals i d?associacions de víctimes.

Aragonès ha instat a continuar apostant pels avenços tecnològics, basant-se en la intel·ligència artificial per "millorar en les prediccions de mobilitat i per gestionar els trams de sinistralitat més elevada".

"La feina massiva de dades està canviant la nostra vida i la manera que té el món de veure's en si mateix. Això ens ha de permetre tenir una mobilitat més àgil, més còmoda i més segura", ha afegit.

TREBALL FET AMB "COMPROMÍS I EXCEL·LÈNCIA"



Ha expressat que aquest dimecres és el dia de posar en valor i celebrar la feina feta amb "compromís i excel·lència", que ha contribuït a millorar la mobilitat i la seguretat a les carreteres catalanes.

Aragonès ha assegurat que l'any 1998 --quan es va crear l'SCT-- hi va haver 592 víctimes mortals a les carreteres catalanes, mentre que durant el 2022 n'hi va haver 157: "Una sola víctima ja és massa, però aquest convenciment no ens ha d'impedir veure que s'ha fet un progrés evident i estem avançant en bona direcció”.

"Aquest aniversari ens ha d'orientar pel camí a seguir. Tenim l'objectiu d'arribar a zero víctimes mortals a les carreteres catalanes l'any 2050. És un objectiu assolible. Si en 25 anys hem passat de més de 500 víctimes mortals a poc més de 150, hem de seguir en aquesta línia, destinant eines i nous recursos”, ha afegit.

Per part seva, Lamiel ha animat a "mirar els 25 anys d'història i sentir-se satisfets", a més de mirar cap al futur per encarar nous reptes.

"Una celebració també és una trobada per compartir vivències, moments viscuts, saber com ens va i sentir-nos part d'un projecte comú. Volia agrair la vostra feina durant aquests 25 anys", ha dit.

EDUCAR EN MOBILITAT



Lamiel també ha instat a educar en mobilitat perquè, segons ell, el trànsit afecta molt la societat: "L'alliberament dels peatges, el confinament, el teletreball, la precarietat laboral i social que fa que no es comprin més cotxes, tot això afecta el trànsit".

"S'ha de mirar en perspectiva de gènere també, perquè els homes són els que es maten. El 87% dels conductors que han mort són homes", ha lamentat, i ha remarcat que el model de treball ha de ser transversal i participatiu .

MODEL DE "PRESTIGI" QUE ÉS UNA REALITAT



Per part seva, Elena ha expressat que darrere de cada any d'aniversari hi ha moltes persones, molts equips que "han fet possible que el model d'una autoritat de trànsit de molt prestigi sigui una realitat".

Ha agraït la feina feta, i s'ha dirigit a les entitats de víctimes de trànsit: “Teniu una valentia que està fora del que és humà i habitual. Després del dolor que heu patit, del que heu passat, heu sabut reconvertir-ho. És d'una generositat tan bèstia que no puc fer més que agrair-vos-ho”.

"Estem compromesos per arribar a les zero víctimes mortals l'any 2050, i per això destinarem recursos i eines. Això és i sempre ha estat una prioritat del Govern de la Generalitat", ha conclòs.