Gent a la Rambla de Barcelona. Foto: Europa Press

Tot i que en els darrers temps s'està posant de moda que els nadons que neixen reben noms poc habituals o fins i tot peculiars, dos clàssics, dels quals s'han fet servir des de fa segles, com Antonio i la Maria (o la Maria) són els més habituals a Catalunya. Així es pot observar a les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents a l'any 2022.

L'organisme estadístic de la Generalitat xifra en 89.957 els catalans que s'anomenen Antonio (cosa que suposa un 11,54% de la població), mentre que les Maria (o Maria) són 88.895 (xifra que significa que l'11,42% de la població) les catalanes responen a aquest nom).

Els Antonios són una majoria enorme al Baix Llobregat, amb 11.916, persones amb aquest nom, encara que en xifres absolutes encara hi ha més homes anomenats així al Barcelonès (la comarca més poblada), amb 23.769. De fet, fins i tot al Vallès Occidental hi ha més Antonios que al Baix Llobregat, encara que per percentatge sobre el total de noms masculins la xifra és menor.

Pel que fa al nom femení més usat, novament el Barcelonès, amb un total de 23.453 casos; el Vallès Occidental ocupa la segona plaça amb 11.069 dones amb aquest nom, mentres que el tercer lloc, amb 5.286 casos, és el Maresme.

Els altres noms més habituals a Catalunya són José (84.830), Montserrat (75.819), Jordi (72.247) i Maria del Carmen (69.985).

A l'altre extrem, com els noms menys habituals, a Catalunya són Aafaf (resideixen al país 4 dones que es diuen així) i Aalae (estan censats 4 homes amb aquest nom).

Foto: Idescat

ELS GARCÍA, UNA MAJORIA ACLAPARADORA

L'Idescat també ha publicat la llista dels cognoms més habituals a Catalunya ; i en aquest cas, igual que passa al conjunt d'Espanya, García guanya... i per golejada.

Segons les dades més recents, les del padró de l'any passat, 168.120 catalans i catalanes tenen García com a primer cognom.

Martínez és el segon més comú, encara que 'únicament' és el primer cognom de 118.040 persones que hi resideixen i estan empadronades en aquest moment a Catalunya.

El podi dels cognoms més freqüents entre els més de 7 milions i mig de residents al territori català és López, amb 113.353 casos.

Foto: Idescat

De la mateixa manera, si es vol observar els cognoms menys comuns entre els i les catalanes, es tracta d'A Naim i Aabdaloui, tots dos amb 4 casos.

Pots accedir a la base de dades completa i veure quanta gent es truca igual que tu des d'aquest enllaç .