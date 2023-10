La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assegura que cada vegada són més habituals les baralles i agressions entre alumnes, les agressions físiques i/o verbals als professors per part dels estudiants, però també dels pares cap a aquests i assegura, alhora, que el col·lectiu docent es queixa que moltes vegades se senten desemparats i que els atacs queden impunes. El sindicat ha recordat el cas viscut aquesta setmana a un col·legi de l'Hospitalet de Llobregat.

Alhora, CSIF denuncia la manca de protecció de la comunitat educativa cap a aquests actes de violència mentre que lamenta que Educació admet no portar un registre de les agressions que fan alumnes.

Pel sindicat, “des de fa uns anys, el col·lectiu docent ha viscut un procés de desprestigi social que creiem que no és bo per a la comunitat educativa. Hem de començar a donar al professorat el lloc que es mereix a la societat, sent autoritat pública com és. A més, falten recursos per al professorat que es troba indefens davant d'aquestes agressions. Factors com les altes ràtios a les aules, que en dificulten la gestió, la manca d'autoritat pública docent o la sobreprotecció de l'alumnat són determinants perquè es donin situacions com les viscudes aquestes setmanes”.

Així, CSIF reclama més recursos en forma de personal especialitzat enfocat a estudiants amb problemes, ja que els docents no estan formats per fer-ho. També exigeixen que es reforci l'autoritat pública de tot el professorat i que es creïn protocols i plans d'actuació davant de situacions de violència com les darrerament viscudes. "L'educació és un pilar fonamental de la societat i l'hem de mimar, reforçar-la i posar tots de la nostra part perquè tots som una peça important d'aquest engranatge social", conclouen.