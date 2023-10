El cadàver d'Álvaro Prieto és traslladat al cotxe fúnebre. Foto: Europa Press

La família d'Álvaro Prieto , el jove futbolista cordovès mort per electrocució al tocar una catenària a la zona de tallers de l'estació sevillana de Santa Justa, ha sol·licitat al Jutjat d'Instrucció número onze de Sevilla, encarregat de la investigació de la seva mort, la seva personació en les actuacions incoades sobre això, segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA).

Va ser el 12 d'octubre passat quan la família del jove, de 18 anys, va denunciar davant la Policia Nacional la seva desaparició, ja que el noi havia passat la nit en una sala de festes de Sevilla. Aquest en companyia d'altres joves, hi havia perdut un tren de tornada a Còrdova a primera hora del matí per al qual tenia bitllet i havia intentat sense èxit embarcar en un altre comboi per al qual no tenia tiquet; abandonant després l'estació ferroviària de Santa Justa, on se li hauria ofert la possibilitat de recarregar el telèfon mòbil, la bateria del qual estava esgotada, per buscar una solució a la seva situació, ja que no comptava amb diners en efectiu per comprar un altre bitllet.

A mig matí de dilluns passat 16, després de diversos dies de recerca per part de les autoritats i una gran cobertura mediàtica de la seva desaparició, el seu cadàver va ser descobert entre els vagons d'un tren immobilitzat a la zona de tallers de l'estació de Santa Justa des de el mes d'agost passat i que estava sent desplaçat.