Monbus

El Tribunal Suprem ha inadmès els recursos que van interposar la Xunta , Alsa i Monbus contra la sentència del Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) que va dictaminar que hi va haver repartiment del mercat.



La decisió del Suprem, que avança el diari digital ' Praza ', és de data del passat dia 4 d'octubre i el signa la sala contenciosa administrativa. Contra aquesta interlocutòria, a més, no es pot interposar cap recurs .



A la seva sentència, el TSXG ordenava a l'òrgan gallec de Competència a incoar un procediment sancionador contra aquestes dues empreses de transport de viatgers per carretera.



D'una banda, la Xunta denunciava infracció d'un article legal per suposada falta de legitimació activa de la recurrent a la instància , però els magistrats del Suprem consideren que "la qüestió plantejada no té interès casacional objectiu, ja que és abundant la jurisprudència sobre la legitimació del denunciant i l'interès legítim, i s'evidencia una mera discrepància amb l'apreciació de les circumstàncies concurrents realitzada per la sala d'instància.