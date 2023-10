Ed Sheeran @MTV EMA Músic Awards

Els premis MTV Europa Music Awards 2023 , que se celebrarien el proper 5 de novembre a París, s'han cancel·lat aquest dijous per "extrema precaució" a causa de la "volatilitat" dels esdeveniments mundials, segons ha informat Variety.

El mitjà esmentat fa referència a una declaració d'un portaveu de Paramount, grup que posseeix MTV. "Atesa la volatilitat dels esdeveniments mundials, hem decidit no seguir endavant amb els MTV EMA 2023 per precaució per als milers d'empleats, membres de l'equip, artistes, fanàtics i socis que viatgen des de tots els racons del món per donar vida a l'espectacle" , comenta.

La declaració del portaveu de Paramount afegeix que els MTV EMA són “una celebració anual de la música global”. "Mentre observem com es desenvolupen els devastadors esdeveniments a Israel i Gaza, aquest no sembla un moment per a una celebració global. Amb milers de vides ja perdudes, és un moment de dol. Esperem tornar a albergar els MTV EMA el novembre del 2024", ha lamentat.

A més de l'actual conflicte entre Israel i Hamàs, França ha estat en alerta màxima després de l'apunyalament d'un professor de secundària i de diverses amenaces de bomba als aeroports del país.

El lliurament de premis acabava d'anunciar la seva programació completa aquest dimarts passat, que incloïa actuacions de Jung Kook, Reneé Rapp, Sabrina Carpenter, Coi Leray, David Guetta, Rema, Kid Laroi, PinkPantheress, entre d'altres.