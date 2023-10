Arxiu - Un home sosté una bandera estelada durant una manifestació en una imatge de fitxer.

Les generacions més joves i els més grans de 78 anys són els que menys a favor estan de la independència de Catalunya, mentre que els baby-boomers i la generació X són els més proclius a la separació de la comunitat autònoma amb l'Estat, segons Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Així es recull a l' 'Enquesta sobre generacions i participació' , que ha presentat aquest dijous en roda de premsa el director del CEO, Jordi Muñoz, i que va ser realitzada entre maig i juliol sobre una mostra de més de 6.500 persones.

Els que estan més a favor de l' autonomia són la generació silenciosa (78 anys o més): és l'opció preferida per un 33%, davant del 21% que voldria que Catalunya fos un Estat en una Espanya federal, un 27% que aposta per una Catalunya independent, un 8% que vol que sigui una "regió" d'Espanya, i un 11% que no sap o no contesta.

Entre els baby-boomers (59 a 77 anys), un 34% estan a favor de la independència --el percentatge més alt entre totes les franges d'edat--, mentre que un 23% recolza un Estat federal, un altre 23% aposta per l'autonomia, un 14% no sap o no contesta i un 6% preferiria que fos una regió.

La generació X (43 a 58 anys) prefereix la independència en un 32%; la següent opció amb més suport és l'autonomia (25%), seguida de l'Estat federal (19%), no sap o no contesta (18%) i l'opció de la regió (6%).

Un 28% dels mil·lennistes (27 a 42 anys) prefereixen l'autonomia, seguida de prop per l'opció d'un Estat independent (26%); un 17% recolza una Espanya federal, un 7% es decanten perquè Catalunya sigui una regió dins d'Espanya i un 22% no en saben o no contesten.

La generació Z (16 a 26 anys) és la que registra un percentatge més gran de persones que o no saben o no contesten (28%), si bé la preferència més recurrent és l'autonomia (29%); un 23% vol la independència, un 11% un Estat federal i un 9% que Catalunya sigui una regió –és el percentatge més alt de totes les franges en relació amb aquesta última opció–.

D'entre totes les generacions, més del 45% de catalanoparlants creuen que Catalunya hauria de ser un Estat independent, encara que el suport és menor entre la generació de més edat i la més jove.

Entre els castellanoparlants, l?opció preferida és la de la comunitat autònoma.

MOBILITZACIONS

L'enquesta del CEO constata que a la societat catalana "predomina" la idea que la protesta és una fórmula eficaç per aconseguir canvis de postura en els representants polítics.

Així ho creu més d'un 70% dels catalans de totes les generacions, tret de la generació silenciosa (de més de 78 anys).

Els baby-boomers i la generació Z són els que més participen en protestes, sobretot manifestacions i concentracions, i els millennials són els que més condicionen el seu consum a “raons sociopolítiques, mediambientals o ètiques”.

Segons l'enquesta, les manifestacions independentistes susciten més "interès" entre els boombers i la generació X, mentre que entre els millennials i la generació Z hi ha una preocupació més gran per les mobilitzacions en favor dels drets laborals.

A la generació silenciosa, les manifestacions que menor interès susciten són les relacionades amb la causa feminista, mentre que les que generen més són les relatives al procés independentista ia la crisi climàtica.

De mitjana, les protestes en favor dels drets laborals, pel clima i per l'habitatge són les que generen més interès a tota la societat catalana.

ASSOCIACIONS

Boombers i generació X són els grups que més participen en associacions: prop de la meitat pertany a alguna deu punts percentuals per sobre dels millennials (39%) i la generació Z (40%).

Els clubs esportius són la forma principal d'associacionisme a Catalunya, sobretot entre els més joves; als boomers predominen les entitats culturals i entre la generació silenciosa, les ONG.

Els percentatges d'afiliació més baixos es donen a les organitzacions sindicals i als polítics, especialment entre els més joves, amb percentatges per sota del 10% entre els millennials i la generació Z.