Cambrer / @EP

El 2024 es compliran 20 anys del primer Concurs Cuiner de l'Any , esdeveniment que està a punt de veure com arrenca la novena edició. Des de 2004, el concurs s'ha convertit en un dels esdeveniments gastronòmics més seguits, amb més participants i amb més prestigi al sector de la restauració.

Per tal d'enriquir-lo i valorar altres aspectes relacionats amb el treball dels equips de sala, el 2012 es va incorporar l'elecció de Cambrer de l'Any, per a professionals residents a Espanya, del qual se celebra aquest any la cinquena edició.

Ronda Eliminatòria a Múrcia

La Ronda Eliminatòria per triar els finalistes dels Concursos Cuiner i Cambrer de l'Any 2024 se celebrarà els dies 21, 22 i 23 de novembre al Centre de Qualificació Turística de Múrcia. Dotze participants de cuina i vuit de sala, seran seleccionats entre tots els inscrits de tots dos concursos.

El Concurs Cuiner de l'Any està dirigit a cuiners amb una edat mínima de 23 anys que, a més d'emplenar el formulari d'inscripció, hauran d'enviar un menú que inclou entrant, plat principal i postres, amb l'escandall detallat, així com l'explicació de la elaboració pas a pas i fotografies de presentació. Cal tenir en compte que el pes total del menú haurà de rondar els 500-600 grams nets, i el cost no podrà superar els 35 euros per persona.

Els 12 cuiners hauran d'elaborar un menú complet tant a la Ronda Eliminatòria com a la Gran Final. Hi haurà premis per als sis finalistes: 4.000 euros per al guanyador, 2.000 euros per al segon classificat, 1.000 euros per al tercer classificat i 500 euros pel quart, cinquè i sisè classificat.

Igual que passa amb el concurs de Cuiner de l'Any, els 8 participants al concurs de Cambrer de l'Any hauran de demostrar el seu talent professional en un circuit de sala i de barra, amb diferents proves, que seran avaluades pel prestigiós jurat del concurs.

Membres del jurat.

El 22 de novembre , els 12 cuiners seran avaluats per Raúl Resino, del restaurant Raúl Resino a Benicarló (Castelló), liderant el jurat, compost també per: Juan Guillamón, Beatriz Sotelo, Julia Pérez, Cristóbal Muñoz, Álvaro Salazar, Joaquín Baeza Rufete , Víctor Rodrigo, José Carlos Fuentes, José Carlos Capel, Miquel Àngel de la Creu i Nacho Rojo entre uns altres. La competència es promet ferotge.

Un dia després, el 23 de novembre , 8 cambrers es disputaran l'accés a la Gran Final davant: Antonio Chacón Camaches, gerent d'Antonio Chacón Hostalería i professor de CCT Múrcia que presidirà el jurat, acompanyat d'un jurat de luxe amb Ángela Marulanda guanyadora de la 3a Edició, Mireia Riba, guanyadora de la IV Edició, Mariano Castellanos i Manu Iturregui, entre molts altres.

Últims guanyadors del concurs

El xef Cristóbal Muñoz, del restaurant Ambivium (Peñafiel, Valladolid) i la cambrera Mireia Riba, del restaurant Bages 964 Oller del Mas (Manresa, Barcelona) van ser els vencedors de les respectives finals dels concursos Cuiner de l'Any i Cambrer de l'Any de la darrera edició .

Cristóbal Muñoz ha exercit la seva professió als restaurants Las Cuevas de Sorbas, Tondeluna de Francis Paniego i Sofichic i va ser subxef de l'equip de producció de l'escola Le Cordon Bleu de Madrid.

Mireia Riba va començar la seva carrera com a professional de sala a restaurants com Panchito Sabadell, L'Obrador d'en Quim, 9Jutjat, L'O i El Raviolo i en els darrers anys ha treballat a Àbac abans d'exercir la seva tasca actual. Durant el concurs va superar amb excel·lència una sèrie de proves teòriques i pràctiques com a tiratge de cervesa, cocteleria, muntatge de taula o la preparació d'una recepta de cafè, entre d'altres.

Suport de patrocinadors d'alt nivell

Alimentaria-Hostelco encapçala la llista de patrocinadors com a patrocinador fundador, a més de grans companyies del sector com Welbilt, Pascual Professional, Cafès Mocay, Bonduelle, Loomis Pay, Nocilla, Cola-Cao, Juver, Ciri, Cervesa Alhambra, Solan de Cabras, Rold Netya, Centre de Qualificació Turística de Múrcia, Netya, Duni i Gary´s, que s´uneixen per fer, d´aquest esdeveniment, una veritable festa del sector.