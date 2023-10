Temporal a Badalona. Foto: Europa Press

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 104 trucades fins divendres a les 9 del matí d'octubre per les alertes actives de pluja, vent i mala mar, segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat en una publicació a X.

Del total de trucades, 52 han estat realitzades des de la ciutat de Barcelona, 13 des de Mataró i 4 des de Badalona, Sant Feliu de Codines i Riudaura, sent el 50% de les trucades per incidències relacionades amb el vent.

Protecció Civil va activar dimecres la prealerta del pla Inuncat per les pluges intenses previstes per dijous i divendres, i l'Ajuntament de Barcelona va activar aquest dijous l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mal estat del mar, van explicar en dos comunicats.