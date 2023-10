Foto: Fundació Naturgy

La pèrdua de biodiversitat és una desgràcia que cada cop afecta en més àmbits, no tan sols a la natura, sinó en el dia a dia de la societat i fins i tot en l'economia de les empreses. Fundació Naturgy, juntament amb el Capítol Espanyol del Club de Roma, ha organitzat aquest divendres la jornada "Converses sobre biodiversitat”, en què ha participat Elena Pita, directora de Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), i Paloma Fra, advocada i especialista en finançament públic europeu de Biocarbon Estates, fons pioner per al canvi climàtic i els objectius ASG i la biodiversitat.

La periodista Belén Kayser ha estat l'encarregada de moderar aquesta xerrada on han tingut l'oportunitat de reflexionar sobre la rellevància de revertir el deteriorament de la biodiversitat, més enllà de la lluita contra el canvi climàtic, així com les possibilitats de creació de models econòmics. sostenibles que la defensin.

"Per valorar fins a quin punt és greu la pèrdua de biodiversitat només cal tenir en compte la dada que un milió d'espècies estan en perill d'extinció sobre un total de vuit milions ", ha assenyalat Pita. “Les causes directes tenen a veure amb la sobreexplotació de recursos, la contaminació, la proliferació d'espècies invasores, la desforestació, etc. Però el motiu darrere aquestes causes directes és el model de producció i consum que no és sostenible. Si volem anar a l'origen de l'assumpte necessitem una resposta complexa, àmplia i que impliqui tots els sectors de la societat”.

“Cal afrontar canvis estructurals que no només depenen del ciutadà. Són canvis que ens requereixen com a societat, i impliquen canvis de comportaments i del sistema de valors, per això la seva complexitat”, ha destacat Pita.

Les dues especialistes han destacat la rellevància crucial de les mètriques en l'avenç de les metodologies i projectes destinats a combatre la disminució de la biodiversitat. Així, Paloma Fra ha apuntat que “mesurar l'impacte econòmic dels serveis ecosistèmics és fonamental per poder valorar les solucions basades a la natura. Fins que no ho valorem, serà difícil impulsar un canvi del model de negoci”. En aquest mateix sentit, Pita ha apuntat que “hi ha barreres metodològiques que tenen a veure amb les mètriques, que cobren cada cop més rellevància. De vegades, les iniciatives no quallen perquè és difícil tenir una mètrica i un seguiment sobre elles”.

Preguntada sobre la complexitat del repte de revertir el deteriorament de la biodiversitat, Pita ha afirmat que “hi ha dues idees a tenir en compte: d'una banda, la complexitat de les solucions atesa la pròpia complexitat dels reptes ambientals, i de l'altra, donat que els problemes ambientals ens afecten a tots, a més de la seva complexitat requereix de negociació entre països, cosa que fa que l'estructura de governança sigui complexa”. Així, assenyala que hem avançat en el model de governança, cosa que es reflecteix en les estratègies europees. "La pèrdua de biodiversitat és global, amb una governança complexa i multilateral amb diferents nivells, com ara l'acord mundial Kunming-Montreal, el pacte verd europeu i els plans nacionals".

Debatent sobre la implicació de les empreses privades, Fra ha assenyalat que “la inversió privada és necessària per estendre les solucions a tot el territori. Les empreses més avesades voldran reportar de forma voluntària perquè això els permetrà comparar-se amb un criteri homogeni. Però, per això, cal la participació del punt de vista financer. Si les empreses no poden valorar els seus esforços en aquest àmbit, no ho podran posar en valor”.

En aquest sentit, Pita s'ha referit a les diferències en l'enfocament entre empreses de diferents mides. “Hi ha una bretxa entre les grans empreses, en què els temes sobre biodiversitat estan molt interioritzats, i les petites i mitjanes empreses a les quals els afecta aquest tema, però amb les quals encara cal fer una tasca de difusió del discurs”. Per Fra, “hem de poder demostrar a les petites i mitjanes empreses que les accions que facin a 50 anys tindran una sèrie de beneficis que els retornaran, perquè puguin sentir-se també beneficiades. És necessari establir un flux de recursos entre tots els actors per posar en igualtat de condicions totes les empreses, independentment de la seva mida”.

Per la seva banda, José Manuel Móran , vicepresident del Capítol Espanyol del Club de Roma, ha conclòs la xerrada afirmant que “si bé el medi ambient era un fenomen del qual no es parlava fa uns anys, actualment ens trobem en un moment iniciàtic en què les empreses comencen a valorar el seu impacte sobre la biodiversitat, ja que han de ser conscients de fins a quin punt elles estan contribuint a la desaparició d'espècies. El moment en què ens trobem ens obliga a anar més de pressa en la qüestió de la biodiversitat, ja que els deterioraments de la natura tenen grandíssims impactes. Per exemple, fins a quin punt podem mantenir un 12% del PIB basat en el turisme si ja hi ha migracions turístiques a zones del nord buscant temperatures millors”.

María Eugenia Coronado , directora general de la Fundació Naturgy, ha assenyalat en les seves paraules de benvinguda que “amb la sessió d'avui hem volgut recuperar un tema que, per moments, sembla oblidat, però que requereix el compromís de tothom com a societat. Comptem amb dades que només ens poden trucar a l'acció, com el fet que 3.000 milions d'habitants del planeta, això és el 40%, està impactat per la pèrdua de biodiversitat, que amenaça ecosistemes, la seguretat alimentària i la vida humana”.