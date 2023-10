El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Francisco César García Magán / @EP

Els bisbes espanyols estudiaran "en les properes setmanes" ampliar el termini que havien donat al despatx d'advocats Cremades & Calvo-Sotelo per al lliurament de l'auditoria sobre els abusos sexuals a menors al si de l'Església, segons han confirmat fonts de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).

L'11 d'octubre passat, els prelats van donar un termini de "10 dies" al bufet Cremades perquè lliuressin l'informe sobre abusos sexuals a menors que la mateixa Església els va encarregar fa més d'un any i mig, el febrer del 2022.

En una carta remesa per la CEE al bufet, la Conferència Episcopal va advertir que si no es complia aquest termini de 10 dies, entendrien que s'havien incomplert les condicions del contracte.

Per part seva, fonts del despatx d'advocats Cremades & Calvo-Sotelo han indicat a Europa Press la setmana passada que en "els pròxims dies" lliurarien a la CEE "un resum executiu", encara que l'informe complet, que preveuen que tingui unes 2.000 pàgines , ho lliuraran "abans que s'acabi l'any".

Les mateixes fonts han atribuït el retard en el lliurament de l'informe a la manca de resposta sobre 300 casos de capellans espanyols denunciats davant del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe del Vaticà.

Segons han explicat, durant les investigacions van tenir coneixement d'aquests casos i van sol·licitar per carta aquests noms, però encara no se'ls han lliurat. Sense aquesta resposta, puntualitzen que és difícil "contrastar" si aquests 300 noms ja estan recollits en alguna de les llistes que manegen o si són altres casos. "Això està endarrerint les coses", han puntualitzat.

Des del bufet van demanar "paciència" perquè recorden que el tema investigat és un assumpte "molt delicat" i que requereix que siguin "rigorosos i meticulosos". A més, han puntualitzat que el termini d'un any, posat inicialment, era "indicatiu" i que la feina ha resultat ser "bastant més complexa" del que pensaven.

L'informe s'esperava per al mes de març passat quan es va complir un any de l'inici dels treballs per part del bufet d'advocats, després es va posposar el lliurament al juny i encara no s'ha presentat. El 28 de setembre passat, el secretari general de la CEE, Francisco César García Magán, ha indicat que "el retard no és degut" als bisbes i que no els agrada que s'hagi demorat el lliurament.

Tal com va assenyalar el portaveu dels bisbes, un cop rebut l'informe, haurà de ser estudiat pels membres de la Comissió Executiva de la CEE i presentat a la resta de bisbes ia la societat.

MÉS INFORMACIÓ DISPONIBLE DE LA QUAL PENSAN

En una entrevista amb Europa Press , el passat mes de febrer del 2023, el president del despatx d'advocats Cremades & Calvo-Sotelo , Javier Cremades, va explicar que, en un primer moment, preveien concloure l'auditoria per a la primavera del 2023, però n'hi havia trobat "molta més informació disponible" de la que pensaven.

En aquell moment, ha precisat que era "impossible" saber el nombre de víctimes. En tot cas, va assenyalar que els casos investigats van des del 1950 fins a l'actualitat i, per les dades recollides fins a aquesta data, el nombre més gran d'abusos es va produir en les dècades de 1970 i 1980.