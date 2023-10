Ana Milà abandonant el plató de Mask Singer

La borrasca Aline ha marcat rècords de pluja aquest dijous a Madrid , paralitzant la comunitat amb el col·lapse de carreteres, trens, la caiguda d'arbres i les inundacions a diferents zones.

I els platós de televisió no han estat menys, concretament, el plató de Mask Singer, que ha sucumbit al temporal i ha acabat totalment inundat, i ha obligat a evacuar d'emergència els seus jutges: Alaska, Ana Millán i els Javis.

"Ai, quin fàstic!", es pot escoltar Ana Milán als stories que va gravar Javier Calvo per al seu compte d'Instagram, mentre reia de la situació. A les imatges es pot veure com l'aigua els arriba fins als genolls i abandonen el plató com poden.



En aquesta quarta edició, Alaska i Ana Milán substitueixen Ana Obregón i Mónica Naranjo al 'jurat'. Precisament, les artistes van participar com a concursants a la tercera edició del programa.