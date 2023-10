L'atleta Eliud Kipchoge ha defensat aquest divendres els beneficis de l'exercici físic i córrer, com a vehicle de per unir les persones. "Un món que corre és un món feliç. I un món feliç és un món en pau" , ha subratllat.

Eliud Kipchoge @ep

Kipchoge s'ha pronunciat en aquests termes en el seu discurs a la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa d'Astúries, al Teatre Campoamor d'Oviedo, on ha rebut el guardó dels Esports.

"Hi ha un fort paral·lelisme entre córrer i la nostra vida quotidiana, on, per ser feliços, ens hem de centrar en la nostra salut mental i superar els desafiaments que se'ns presenten abans d'assolir, per fi, la proverbial línia de meta. Perquè deixin-me compartir una cosa amb vostès aquesta nit: algú que acaba una marató, és capaç d'aconseguir qualsevol cosa a la vida", ha dit.

"Quan una persona corre no importen ni els seus orígens ni el color de la pell" , ha comentat. "Correr és un vehicle que té el poder d'unir-nos", ha celebrat, assenyalant que és una cosa que permet que s'uneixin diferents cultures i trajectòries.

Ha revelat Kipchoge que quan guanya una carrera no surt de festa celebrar-ho. El que fa és tornar al camp d'entrenament a Kenya i plantar un arbre. "L´alegria que produeix el creixement d´un arbre dura moltes vides", ha assenyalat.

Però a més, Kipchoge ha volgut fer en el discurs una defensa del medi ambient i de l'educació, dues qüestions en què se centra la fundació que porta el seu nom. "Hem de centrar-nos a inculcar pràctiques de sostenibilitat encertades que permetin cuidar el nostre planeta", ha comentat l'atleta, que ha afegit que té com a objectiu ajudar amb programes educatius dins i fora de Kenya per als joves.

Eliud Kipchoge, nascut al comtat de Nandi (Kenya) el 5 de novembre de 1984, és l'absolut dominador actual de la prova de marató, i està considerat com una llegenda de l'atletisme mundial, a més del millor corredor de marató de tots els temps . En els últims anys ha aconseguit imposar-se en quinze de les divuit proves de la disciplina que ha disputat i ha pujat a dalt de tot del podi deu vegades en quatre de les anomenades 'grans maratons'.

Anomenat 'el filòsof' per la seva destresa estratègica a les carreres i la seva capacitat de concentració, Kipchoge és l'actual campió olímpic de marató i ostenta a més el rècord mundial de la disciplina,

Kipchoge va començar la seva carrera esportiva collint èxits com a corredor de fons. Després de proclamar-se campió mundial de 5.000 metres el 2003, va aconseguir el bronze a la mateixa distància als Jocs Olímpics d'Atenes del 2004 i la plata als de Pequín el 2008. Després d'una lesió que el va allunyar de la cita olímpica de Londres el 2012, va decidir canviar la pista per l'asfalt. Es va imposar a la marató de Londres de 2016, on va establir una nova marca, i va arribar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro com a absolut rei de la disciplina. Allà va aconseguir amb autoritat la primera medalla d'or olímpica per al seu palmarès, que es va completar amb un nou triomf als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, celebrats el 2021 a causa de l'ajornament provocat per la pandèmia de la COVID-19.

Ambaixador de la Laureus World Sports Foundation, Eliud Kipchoge ha estat elegit Atleta de l'Any per World Athletics en dues ocasions (2018 i 2019) i va ser un dels deu finalistes de l'any 2021. També el 2021 va crear la Fundació Eliud Kipchoge, que té com a objectiu facilitar laccés a leducació infantil i la protecció del medi ambient.