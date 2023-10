El director executiu d' Iniciativa Medicaments per a Malalties Desateses (DNDi), Luis Pizarro,, ha destacat aquest divendres la importància de seguir treballant per tots aquells “ignorats” per la investigació farmacèutica tradicional. "Si els nostres pacients es veuen privats dels avenços de la investigació mèdica és perquè van néixer al lloc equivocat", ha assenyalat.

Luis Pizarro, a la seva intervenció - WEB DE TVE

Pizarro s'ha pronunciat en aquests termes al discurs que ha pronunciat al Teatre Campoamor d'Oviedo amb motiu de la recepció del Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional.

"Són ignorats per la investigació farmacèutica tradicional perquè són massa pobres per constituir un mercat lucratiu i són desatesos pels polítics perquè no tenen veu que se senti, perquè la pobresa els margina a les fronteres de la nostra societat", ha dit Pizarro.

Pizarro ha explicat que són milions de malalts els que estan desatesos, oblidats, invisibles, afectats per malalties moltes vegades mortals per a les quals no hi ha medicaments que puguin curar-los. "Són massa pobres perquè les seves malalties interessin en aquest costat del món", ha apuntat.

Ha afegit que amb voluntat política, no obstant, es podrien aconseguir "fetes", com va passar amb la COVID-19, quan es va comprovar que en menys d'un any es van inventar vacunes per a una malaltia que no existia.

Així, Pizarro va assenyalar als assistents a la cerimònia que no volia donar una lliçó de moralitat sinó un missatge d'esperança. Així, va relatar que la seva organització ha aconseguit desenvolupar dotze nous tractaments per als pacients oblidats. "Estem demostrant que un model de recerca i desenvolupament sense ànim de lucre, basat en les necessitats dels pacients, és possible", ha apuntat.

En aquest punt va parlar de la història d'un nen congolès de dotze anys a qui van diagnosticar la malaltia del son. Aquesta malaltia es tractava fa vint anys amb un medicament que matava un de cada vint pacients. Però la DNDi va desenvolupar una pastilla per tractar-lo i avui aquest nen està curat. "Avui podem considerar la possibilitat d'eliminar definitivament la malaltia del son a tot el planeta", ha celebrat.

La Iniciativa Medicaments per a Malalties Desateses (DNDi, per les sigles en anglès) és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu principal descobrir i desenvolupar tractaments per a malalties considerades 'oblidades' o desateses, i per a altres relacionades amb la pobresa i el subdesenvolupament.

Va ser creada el 2003 per l'afany de set institucions públiques i privades: Metges sense Fronteres, el Consell Indi de Recerca Mèdica, l'Institut de Recerca Mèdica de Kenya, la Fundació Oswaldo Cruz (Fiocruz) del Brasil, el Ministeri de Salut de Malàisia, l'Institut Pasteur (França) i el Programa Especial per a la Recerca i Entrenament a Malalties Desateses de l'Organització Mundial de la Salut. A més de la seva seu central en manté vuit més a tot el món. Marie-Paule Kieny n'és la presidenta i, des del 2022, Luis Pizarro n'és el director executiu.

La iniciativa rep finançament de les entitats públiques i privades. Al llarg de la seva història ha rebut fons de la Unió Europea (Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2017), l'Organització Mundial de la Salut (Premi Príncep d'Astúries de Cooperació Internacional 2009), la Fundació Bill i Melinda Gates (Premi Príncep d'Astúries de Cooperació Internacional 2006), la Fundació Carlos Slim i la Fundació La Caixa, entre molts d'altres.

Segons dades de l'organització, una de cada cinc persones a tot el món (cinc-cents milions nens) pateix almenys una malaltia desatesa. La seva poca incidència respecte a un altre tipus de malalties provoca que el desenvolupament de medicaments o tractaments no resulti rendible en termes econòmics.

L'estratègia de DNDi es basa en abordar el problema a través de col·laboracions amb actors implicats en el sector sanitari que permetin la creació de tractaments per a aquestes malalties i accedir-hi de forma assequible.

Amb les companyies farmacèutiques crea projectes de recerca, desenvolupament i distribució de fàrmacs; acorda projectes de copatrocini d'estudis clínics i treball conjunt amb ministeris de salut i institucions públiques; i col·labora amb centres de coneixement i investigació de tot el món (com universitats o instituts,) per arribar fins a les comunitats i pacients afectats, la participació dels quals resulta clau per assolir l'anomenat 'últim metre' del procés.

Més de dos-cents socis a més de quaranta països formen part d'aquesta xarxa que ha aconseguit desenvolupar fins ara dotze tractaments per a sis malalties. Les patologies en què centra el seu treball DNDi actualment són la ceguesa dels rius o filariasi, la malaltia del son, la malaltia de Chagas, la leishmaniosi cutània i visceral, l'hepatitis C, la malària, la meningitis criptocòccica, el dengue, el VIH, el micetoma i, en els darrers anys, la COVID-19. Escomet una mitjana de vint estudis clínics cada any i manté nou projectes de R+D en fase III i en procés de registre.

El seu Pla Estratègic per al període 2021-2028 té com a objectiu obtenir entre quinze i divuit tractaments i entre vuit i deu medicaments nous.