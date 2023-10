La premi Princesa de les Arts, l'actriu nord-americana Meryl Streep, ha afirmat que el treball d'un actor consisteix a "envair" vides alienes i, així, a través de l'empatia, "fer que cada vida sigui accessible i sentida pel públic ".

Durant el seu discurs a la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa d'Astúries, celebrada aquest divendres al Teatre Campoamor d'Oviedo, la guardona tres vegades amb l'Òscar ha mostrat la seva alegria per rebre el Princesa de les Arts entre "tan homenatjats tan destacats". En aquest sentit, ha ironitzat que rep el guardó perquè l'han "pres" per alguna de les "persones extraordinàries" que ha interpretat.

Així , ha assenyalat que el premi suposa un reconeixement a l'art d'actuar, "la feina de la meva vida", l'essència de la qual "segueix sent un misteri fins i tot per a mi" . L'actriu, que ha estat 21 vegades nominada als premis de l'acadèmia de Hollywood, ha indicat que la connexió amb un personatge es produeix a través de l'"empatia", cosa que ha definit com "el cor palpitant del do de l'actor" .

Aquesta empatia, ha assegurat, permet connectar l'actor amb el personatge i aquest amb el públic. En aquest sentit, tot i que ha ressaltat que es pot generar més connexió amb la vida de persones semblants a nosaltres, també hi ha un interès "pels estranys" i "seguir les històries de persones alienes a la nostra tribu com si fossin les nostres".

De la mateixa manera, ha afirmat que una regla que s'ensenya als actors a les escoles d'art dramàtic és no jutjar el personatge, una tasca que correspon al públic. "Jutjar et fa quedar fora de les seves vivències" , ha indicat, per afegir que quan les persones es van fent adultes aprenen a reprimir els seus sentiments i suplantar-los sobre la base dels seus interessos o ideologia fins a "sospitar i desconfiar dels motius dels altres" . "Així arribem a aquest trist moment de la història", ha afirmat.

Street ha recordat l'obra de Lorca per destacar que actuar "és prestar als morts una veu que els vius poden sentir" , cosa que ha qualificat com "un privilegi" i el "deure" d'un actor. D'altra banda, ha assenyalat que l'"empatia" suposa "la misteriosa capacitat d'asseure'ns junts, estranys en un teatre o cinema a les fosques, i experimentar els sentiments de persones que no s'assemblen a nosaltres ni sonen com nosaltres".

"L'empatia pot ser una forma radical d'acostament i diplomàcia, igualment crucial en altres àmbits d'activitat. En aquest nostre món cada cop més hostil i volàtil, espero que puguem fer la nostra altra regla que s'ensenya a tots els actors: allò important és escoltar", ha sentenciat.