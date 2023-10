El Rei Felip VI ha assegurat aquest divendres que tant ell com la Reina Letizia estan "molt orgullosos" pel "sentit del deure" i la "il·lusió" amb què la Princesa d'Astúries està afrontant el seu futur, en vigílies d'assolir la majoria d'edat el proper 31 d'octubre, data en què jurarà la Constitució.

Felip i Letizia aplaudint la seva filla Leonor @ep

La Princesa Leonor, ha dit el Rei en el seu discurs durant l'entrega dels Premis Princesa d'Astúries al Teatre Campoamor d'Oviedo, "es troba en un moment important de la seva formació per complir les seves obligacions institucionals".

D'una banda, ha recordat, el 7 d'octubre "va prestar jurament de servei a Espanya" en jurar la bandera amb els seus companys a l'Acadèmia General de l'Exèrcit de Terra de Saragossa, i el 31 d'octubre vinent jurarà la Constitució davant les Corts Generals, "un acte d'enorme transcendència institucional, simbolisme històric i compromís personal", ha destacat, dirigint-se expressament a la seva filla gran.

A mesura que fa aquests passos, ha assegurat, tant ell com la Reina, "com a Reis i com a pares", se senten "profundament orgullosos del seu sentit del deure, del seu lliurament i de la il·lusió amb què afronta el seu futur".

ORGULLÓS TAMBÉ DE LA INFANTA SOFIA



Don Felipe ha estès aquest orgull també a la Infanta Sofia, que "igualment avança en la seva formació adquirint coneixements, valors i experiència per servir i ajudar els altres". La filla petita dels Reis ha assistit a la cerimònia aprofitant uns dies de vacances, ja que es troba des d'agost cursant el Batxillerat a Gal·les, com va fer anteriorment la seva germana.

"Ens alegra especialment que vulguin compartir amb la seva generació els missatges, l'exemple i l'excel·lència que representen i transmeten els nostres premiats", ha asseverat.

El Rei també ha assegurat sentir "emoció i gratitud especials davant el significat, l'impacte i la contribució" de tots els guardonats, dels quals ha glossat els seus èxits a les diferents àrees, "a un món més just, també més savi i lúcid" .

"Siguin quines siguin les circumstàncies del moment, l'obra de tots ells, sempre ens dóna motius per a l'esperança, per continuar confiant en la humanitat i en la nostra capacitat d'avançar, i així no cedir davant els pitjors presagis", ha destacat.

Igualment, Don Felipe ha dit que tant ell com la Reina i les seves filles han tingut ocasió de sentir un any més "la rebuda càlida i acollidora que sempre ens oferiu en aquesta terra". "Agraïm molt sincerament l´afecte i l´hospitalitat dels asturians", ha traslladat.