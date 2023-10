Foto: Europa Press

Molts diuen que és el dia més feliç de la seva vida... i pot ser-ho, però la realitat és que també és una jornada que implica un important (o importantíssim) desemborsament de diners; estem parlant, en efecte, d'un casament. Un bon restaurant, detalls pels convidats, desplaçaments, flors... si ens posem a sumar els costos de cadascuna de les petites (o grans coses) acaba significant un malbaratament de diners enormes.

Fins al punt que, segons expliquen experts, “hi ha parelles que s'han hipotecat per poder pagar-les”. Informes fets pel portal especialitzat bodas.net (en concret, el Llibre imprescindible dels casaments) xifra entre 20.000 i 30.000 euros l'import mitjà que la parella ha de desemborsar per casar-se a Espanya el 2023... encara que altres agents especialitzats eleven la xifra fins als gairebé 40.000.

I això, asseguren, que no inclou la lluna de mel, que pot fer que es dispari el preu i el total de diners que la parella de nuvis gasti fins i tot en uns 5.000 euros més (la forquilla estaria entre 3.000 i 6.000).

UN ANY DE SOU PER PAGAR-LA?

Cada cas, com sempre passa, és únic, però si es miren les xifres de l' Institut Nacional d'Estadística (INE), el salari mitjà a Espanya l'any passat va ser una mica superior als 25.350 euros.

Això podria significar que un dels dos cònjuges hauria d'estar treballant tot l'any... únicament per poder assumir els costos d'aquesta jornada.

Tot i això, també l'INE xifra en una mica més de 18.500 el salari més freqüent, cosa que portaria una persona a haver de treballar més d'un any sencer per poder costejar el seu casament... i tenint en compte que l'enllaç hauria de ser de els menys costosos per a la butxaca.

I novament, com s'ha vist anteriorment, això no inclou el viatge posterior de celebració, que fa que la inversió es dispari.

Una de les solucions que se solen trobar, encara que és una cosa que ha existit tota la vida, és l' ajuda de la família; és habitual que mares, pares, avis i àvies, conscients en moltíssims casos de la il·lusió que desperta una jornada d'aquest tipus (presumiblement perquè ja l'han viscuda) estiren la xequera per ajudar que puguin tenir el casament dels seus somnis.

DIFICULTAT PER TROBAR DATES

A aquesta enorme despesa per la qual han de passar les parelles que es donen el sí, vull cal afegir-hi una altra variable... que és la dificultat per trobar dates disponibles per a aquests enllaços.

Segons expliquen des de The Wedding Market, tenen constància que no únicament el 2024, per proximitat, ja és un any on es faran innombrables casaments (més o menys grans), sinó que ja hi ha dates el 2025 que són complicades d'aconseguir oa les que, directament, ja no hi ha disponibilitat.

És important considerar que, durant els anys més durs de la pandèmia (especialment a l'època del confinament més dur), molts d'aquests casaments previstos van haver d'ajornar-se, de manera que enllaços previstos per a la primavera del 2020 es van poder celebrar amb un mínim d'un any i mig de posterioritat, a la tardor de 2021... si no més tard.

Sigui com sigui, i encara que semblés en algun moment que casar-se estava començant a passar de moda, la realitat és que els casaments, en les diferents modalitats, tornen a ser una cosa que atrau les parelles. Que siguin molt feliços!