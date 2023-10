Aposta online / Freepik

El 12% dels joves d'entre 18 i 25 anys que participa en apostes en línia desenvolupa problemes amb el joc, segons els resultats de l'Estudi de prevalença de joc 2022-2023, de la Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ), del Ministeri de Consum.

L'informe, presentat aquest divendres, revela que el perfil del jugador a Espanya cada vegada és més jove (un 22% dels jugadors és menor de 25 anys) i la via d'entrada al joc és, majoritàriament, presencial. En concret, la loteria (butlletes, bitllets, dècims) i la loteria instantània o presortejada. Un 86,61% dels enquestats d'aquesta edat afirma haver jugat a totes dues i, un 2,7% presenta símptomes de problemes amb el joc.

En la modalitat en línia, el 36,5% dels joves d'entre 18 i 25 anys que ha jugat el darrer any ha participat en apostes en línia i, d'aquests, un 12,45% ha desenvolupat símptomes de problemes amb el joc. A continuació, la ruleta (28,08% de participació; amb un 23,3% de símptomes de problemes de joc), la loteria (27,04% de participació; amb un 12,91% de símptomes de problemes de joc) i les cartes (24,06% de participació; amb un 20,03% de símptomes de problemes de joc).

El director general d'Ordenació del Joc, Mikel Arana, ha detallat les dades més significatives d'aquesta investigació, que ha estat presentada en un acte al Ministeri de Consum, amb la participació del titular de la cartera en funcions, Alberto Garzón, i la cap del servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal i integrant de la secció científica del Consell Assessor del joc responsable, Ángela Ibáñez.

Arana ha indicat, en aquest punt, que "el canal en línia augmenta exponencialment" el risc de patir problemes amb el joc respecte al canal presencial. La simptomatologia de problemes amb jocs, per canal d'accés, seria de l'1,34% al canal presencial, del 10,97% al canal online 10,97%; i en línia i offline, de l'11,77%.

"Cada joc presenta unes característiques molt diferents i cada joc té uns riscos molt diferents d'altres", ha destacat. En concret, ha detallat que un 0,4% (presencial) i 2,73% (online) de persones presenten símptomes de problemes amb el joc de Loteries diferides; 5,08% (presencial) i 24,70% (online) de loteries instantànies; i 7,08% (presencial) i 18,28% (online) en apostes.

"Aquí és particularment preocupant també les persones més joves perquè a la franja de 18 a 25 anys les apostes són el joc preferit. Si bé és cert que en aquesta franja de 18 a 25 la simptomatologia baixa a un 12%", ha explicat Arana .

En el cas de les Màquines escurabutxaques , els símptomes de problemes amb el joc es presenten en un 21,17% en el joc presencial i en un 52,56% en el canal online; a la ruleta, un 16,99% en el joc presencial i en un 31,86% al canal online; a les cartes, un 19,88% en el joc presencial i en un 29,68% al canal online; i al bingo, un 10,01% al joc presencial i en un 29,29% al canal online.

PERSONES QUE VAN JUGAR L'ÚLTIM ANY

Respecte a quantes persones van jugar durant els dotze últims mesos a jocs d'atzar a Espanya, l'informe mostra que un 49,29% de persones han jugat, davant d'un 50,71% que va dir que no. D'aquest 49,29% de persones que sí que juguen, un 81,24% ho han fet només a jocs de loteria i un 18,76% de persones a altres jocs i també a loteries, segons ha indicat Arana.

Seguidament, sobre el canal d'accés, el presencial (administracions de loteria, casinos, bingos, etcètera) aglutina el 97,32% davant el 6,61% en línia. "En una ràpida suma, es veu que això suma més de 100%. No és un error, és que hi ha gent que juga tant de manera presencial com de manera en línia, per tant, gairebé el 4% de resta és gent que accedeix al joc de diferents canals", ha matisat Arana.

En matèria de prevalença de joc en els darrers 12 mesos, el 97,26% van jugar a Loteries; el 12,52% a Apostes; el 2,24% a Cartes; el 5,05% al Bingo; el 4,04% a les màquines d'atzar i el 2,74% a la ruleta.

Sobre si s'ha accedit a algun local il·legal, un 99,34% de les persones enquestades van dir que no ho havien fet, un 0,14% va dir que sí i un 0,52% va dir que no ho sabia. En el cas de les pàgines web, un 94,31% afirmava que no hi havia accedit, un 1,66% deia que sí i un 4,03% no sabia o no contestava.

L'estudi també recull l'accés a les anomenades ' caixes botí ' en els últims 12 mesos per rang d'edat: un 23,74% dels joves de 15 a 17 anys sí que hi ha accedit. També un 13,79% dels de 18 a 25 anys; un 5,57% dels de 26 a 35 anys; un 2,80% dels de 36 a 45 anys; un 1,63% dels de 46 a 55 anys; un 0,25% dels de 56 a 65 anys; i un 0,38% dels més grans de 65 anys.

"A LA LÍNIA CORRECTA"

En la seva intervenció, el ministre Garzón ha afirmat que algunes qüestions que mostra aquest estudi "són preocupants", però "abunden" que el que s'ha fet des del Ministeri de Consum en aquesta legislatura "va a la línia correcta, però queda molt" per fer”.

"Ens preocupa la població més vulnerable. I la franja de 18 a 25 anys és especialment vulnerable. És una generació que ha patit l'impacte de diverses crisis econòmiques, que està desenvolupant la seva pròpia identitat i que té problemes en aquestes etapes primàries de la vida poden agreujar o desplegar a l'edat adulta", ha afirmat el ministre de Consum en funcions.

Per part seva, la cap del servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal i integrant de la secció científica del Consell assessor del joc responsable, Ángela Ibáñez, ha posat en relleu que el joc i les seves repercussions és un tema que els preocupa "molt ".

"Estàvem veient a la clínica un increment de la demanda, sobretot també partint d'edats més primerenques, en menors i en adults, i com ha canviat el perfil del jugador", ha subratllat l'experta, que ha explicat els objectius específics de l'enquesta .

El marc mostral daquesta investigació és la població de totes les comunitats autònomes i Ceuta i Melilla. S'han realitzat 20.000 qüestionaris des del 18 d'octubre del 2022 fins al 4 de juny del 2023.