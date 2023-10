Amb la imminent implementació de Zones de Baixes Emissions a nombroses ciutats, els vehicles amb aquesta etiqueta enfrontaran desafiaments en la seva circulació i estacionament. DGT

El sistema de distintius mediambientals de la Direcció General de Trànsit (DGT) està prenent un rol protagonista a mesura que s'acosta la imminent aplicació de les zones d'emissions baixes a Espanya. Més de 150 ciutats amb una població superior als 50.000 habitants es preparen per implementar les respectives Zones de Baixes Emissions (ZBE) a partir del proper any. Això suposa que els vehicles altament contaminants enfrontaran restriccions en la seva circulació, i aquells que ostenten l'etiqueta tipus A, la majoria models més antics i pol·luents, seran els més afectats, i quedaran exclosos d'aquestes àrees. Per a aquests vehicles, com els que circulen a Madrid, això significarà que no podran ingressar a l'interior de la M-30 a partir del proper any.

DESENVOLUPAMENT

El sistema de distintius mediambientals de la DGT s'ha tornat una eina essencial en la regulació del trànsit a Espanya, particularment en el context de la creació de Zones de Baixes Emissions (ZBE) a més de 150 ciutats amb una població superior als 50,000 habitants.

Aquestes ZBE, que entraran en funcionament a partir del proper any, tenen com a objectiu reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l'aire a zones urbanes. Això implica restriccions a la circulació de vehicles altament contaminants, especialment aquells que no tenen distintius mediambientals o que porten l'etiqueta tipus A, que generalment s'assigna a models més antics i menys respectuosos amb el medi ambient.

VENTALL D'ETIQUETES

El sistema d‟etiquetes de la DGT estableix una classificació en funció de l‟impacte mediambiental dels vehicles, dividint el parc automobilístic en diverses categories. L'etiqueta A enfronta les restriccions més severes i prohibeix l'accés a les Zones de Baixes Emissions (ZBE) als vehicles sense etiqueta o amb etiqueta A, generalment automòbils més antics i altament contaminants.

A continuació, l'etiqueta B és atorgada a turismes i vehicles comercials lleugers que compleixen les normatives Euro III en benzina o Euro IV/V en dièsel. En termes d'antiguitat, els vehicles que obtenen l'etiqueta B són els turismes i les furgonetes lleugeres de gasolina fabricats a partir del 2001 i els dièsel a partir del 2006. Aquestes etiquetes no només estableixen restriccions, sinó que també brinden un incentiu perquè els conductors optin per vehicles més eficients i respectuosos amb el medi ambient, fomentant una transició cap a opcions de conducció més sostenibles i netes.

A més, el sistema d'etiquetes de la DGT compta amb categories addicionals, com ara l'etiqueta 0 emissions, Blau, que distingeix els vehicles elèctrics i de zero emissions, i l'etiqueta Eco, que engloba vehicles híbrids i propulsats per gas. L'etiqueta C s'atorga a vehicles de combustió interna que compleixen les darreres normatives d'emissions EURO, mentre que l'etiqueta B s'assigna a vehicles que compleixen normatives d'emissions anteriors. Aquestes mesures busquen reduir les emissions contaminants i promoure vehicles més eficients a les nostres ciutats.

IMPACTE A LA CIRCULACIÓ

Fins ara, els vehicles amb l'etiqueta B no tenen prohibit accedir a les ZBE en general, cosa que els permet ingressar. No obstant això, una vegada a dins, no podran estacionar a la via pública i hauran d'utilitzar estacionaments subterranis habilitats per a aquest propòsit. És important destacar que les restriccions poden variar segons la ciutat. En algunes àrees específiques, com el Centre de Madrid dins de la Zona de Protecció Especial (ZBDEP), els vehicles amb l'etiqueta B poden ingressar per estacionar, però no poden circular amb total llibertat ni creuar la ZBDEP tret que compleixin amb certes condicions , com ser vehicles empadronats en aquestes àrees, de comerciants o de repartiment, entre altres excepcions. Les motocicletes amb etiqueta B podran ingressar i circular lliurement de 7.00 a 22.00.

REGULACIONS LOCALS

Cal destacar que les directrius establertes pel Govern per a les ZBE són de naturalesa genèrica, i els ajuntaments tenen l'autoritat per implementar restriccions més estrictes si ho consideren necessari. Per tant, a partir del proper any, és possible que la ciutat de Barcelona prohibeixi la circulació de vehicles amb etiqueta B a la zona de baixes emissions, que inclou tot l'interior de les rondes.

A més, els vehicles amb etiqueta B no podran circular durant episodis d'alta contaminació a algunes ciutats. A Madrid, a partir de l'Escenari 2, no podran estacionar a les places i horaris regulats pel Servei d'Estacionament Regulat (SER), ia l'Escenari 4, no podran circular dins la M-30. En el cas d'una Alerta 5, no podran circular a tot el terme municipal. A Barcelona, les restriccions se centraran principalment en l'estacionament a zones regulades, que augmentaran les tarifes per a tots els vehicles, excepte aquells amb etiqueta 0.

MULTES PER INCOMPLIMENT

La multa per ingressar a una zona de baixes emissions sense el distintiu corresponent puja a 200 euros, segons el Reial decret que regula les ZBE. Tot i això, aquestes sancions poden variar de 100 a 499 euros depenent del cas i de la ciutat. Per tant, és essencial que els conductors estiguin al corrent de les regulacions locals i compleixin les normatives per evitar multes costoses. L'entrada en vigor d'aquestes mesures marcarà una fita a la lluita contra la contaminació atmosfèrica i contribuirà a un entorn urbà més saludable a les ciutats d'Espanya.