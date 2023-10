Foto: ONCE

Els gossos guia van marxar diumenge passat 22 d'octubre per Madrid per reivindicar els drets de les persones cegues a accedir acompanyats pels gossos a tots els llocs i serveis, públics o d'ús públic .

"No lliurem gossos als cecs, els lliurem els ulls per a 10 o 12 anys", ha explicat l'assessor de gossos guia dels clubs de Lleons a Espanya, Miguel Ángel Fernández. L´Associació d´Usuaris i Amics de Gossos Guia de Madrid (AUAPGM) s´ha unit amb aquesta marxa a la celebració del Dia Internacional del Bastó Blanc, que se celebra el 15 d´octubre, distintiu de l´autonomia de les persones cegues, per conscienciar sobre els obstacles per a lautonomia personal de les persones amb discapacitat.

La marxa es va posar en marxa des de la seu de la Delegació de l'ONCE a Madrid i ha transcorregut pels carrers Prim, Barquillo, Infantas, Fuencarral, Gran Via i Barquillo, per tornar al punt de partida.

Després del recorregut, s'ha celebrat al Saló d'actes de la Delegació de l'ONCE un acte de reconeixement als gossos morts, jubilats o bé que compleixin 10 anys el 2023.

L'AUAPGM ha posat èmfasi en les famílies cuidadores dels gossos reproductors de la Fundació ONCE del Gos Guia que, segons necessiten, són essencials perquè el procés de cria i posterior educació i ensinistrament dels gossos guia es pugui culminar amb èxit.

A més, s'ha llegit un manifest en defensa del dret d'accés d'aquests gossos i en agraïment a la tasca diària acompanyant les persones cegues.