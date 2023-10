La plataforma de ciència ciutadana Mosquit Alert ha detectat la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) a 70 nous municipis a Espanya on no se'n tenia constància.

Mapa amb els 70 nous municipis on s'ha detectat el mosquit tigre - CSIC

És el resultat de la col·laboració entre Mosquit Alert i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat, que ha permès la detecció primerenca a 10 municipis més a l'octubre, informa el CSIC en un comunicat aquest dimecres.

Sota el lema 'Si et pica, notifica' s'ha fomentat l'ús de l'app Mosquito Alert amb el doble propòsit de conscienciar la població i "contribuir a l'estudi i el seguiment dels mosquits invasors".

La “resposta massiva de la ciutadania preocupada per aquesta problemàtica” ha permès recopilar més de 10.000 informes amb imatges de mosquits i 17.900 notificacions de picades.

S'ha detectat aquest mosquit a 70 nous municipis de les províncies d'Alacant (1), Albacete (5), Almeria (3), Barcelona (2), Biscaia (3), Cadis (4), Còrdova (2), Conca ( 1), Guipúscoa (1), Granada (7), Huelva (6), Osca (4), Lleida (1), Madrid (2), Màlaga (2), Navarra (6), Pontevedra (4), Sevilla ( 11), Tarragona (1) i Saragossa (4).

Els investigadors han destacat la "primera detecció a Galícia", concretament a 4 municipis de Pontevedra: el 6 d'agost a Moaña, l'11 a Vigo, el 23 a Cangas i el 2 de setembre a Redondela.

A Catalunya s'ha detectat a 4 noves localitats: el 29 de juny a Almacelles (Lleida), el 8 d'agost a Sant Quirze de Besora (Barcelona), el 13 d'agost a Llorac (Tarragona) i el 26 d'agost a Bagà ( Barcelona).

DETECCIÓ TEMPRANA



La detecció primerenca del mosquit tigre en aquests municipis és deguda a la implementació d'un sistema d'alertes impulsat per AIMA, el sistema d'intel·ligència artificial de Mosquit Alert, que té més de 7.000 imatges de mosquits i permet identificar les fotos de mosquit tigre.

El cap d´entomologia i responsable de validació de dades de Mosquit Alert, Roger Eritja, ha valorat que aquest sistema va permetre detectar el mosquit tigre a Galícia: l´usuari va enviar la imatge a les 17.05, l´AIMA va emetre una alerta a les 18 i aquest mateix dia es va contactar amb qui va pujar la imatge mantenint l'anonimat.

La mateixa tarda es va contactar amb ReGaViVEC (Xarxa Galega de Vixilància de Malalties Transmissibles per Vectors) i la Xunta i es va coordinar una acció al terreny que va permetre confirmar al camp la detecció l'endemà, passant de la detecció ciutadana a la comunicació al públic en tres dies.

Tots aquests descobriments, així com el total de les notificacions proporcionades per la ciutadania, estan disponibles per a la consulta i descàrrega al mapa públic de Mosquito Alert, desenvolupat com a part del projecte Big Mosquito Bytes finançat per la Fundació La Caixa.