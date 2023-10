Foto: Associació Contra el Càncer

L' Associació Contra el Càncer a Barcelona ha presentat la 7a edició de la cursa contra el càncer que aquest any se celebrarà el proper dia 3 de desembre al Parc del Fòrum . L'edició d'aquest any incorpora un gran nombre de novetats que permetran que més persones s'hi involucrin i hi puguin participar.

El principal canvi que ha introduït l'organització és en el propi nom de la carrera, que ara ha passat a anomenar-se En Marxa Contra el Càncer - Deichmann · KMxTOTHOM . L'evolució del nom de la prova atlètica respon a la voluntat de l'Associació Contra el Càncer a Barcelona de permetre a tots els corredors trobar la distància que s'adapti més a les seves característiques i poder dedicar la carrera a qui vulgui.

Amb el lema “ i tu, per qui corres? ” es vol honrar totes les persones afectades pel càncer. Per això els dorsals de cada corredor podran portar el nom de la persona a qui es vol dedicar la carrera, ja sigui per a un germà, per a una mare, per als sanitaris, per als avis, etc. D'aquesta manera ja no es correrà només per a un mateix, sinó també en nom d'un altre, convertint la cursa en un moment únic, especial i personal.

A més, també hi ha la possibilitat de realitzar el donatiu sense haver de realitzar la carrera. D'altra banda, hi ha participants que volen donar un extra a la investigació. Aquesta acció rep el nom “ jo investigo ”.

NOVES MODALITATS I DISTÀNCIES

Una altra de les grans novetats d'aquest any és que s'hi incorporen noves distàncies i modalitats de carrera, que la faran més atractiva i inclusiva. La del 2023, serà la primera cursa contra el càncer que compti amb quatre modalitats de recorregut, adaptades a tots els nivells i edats. D'aquesta manera, a més de les ja tradicionals de 2,5 km, 5 km i 10 km, els nens de 4 a 14 anys també podran participar a la Cursa Infantil, una prova dissenyada especialment per a ells i que comptarà també amb diferents distàncies (400, 500, 600 mi 1 km).

Aquesta edició estrena nou recorregut circular amb sortida i arribada al mateix punt dins del Parc del Fòrum.

Una altra novetat aquest any és la presència de calaixos de sortida que permetran un ordre durant la cursa i que cada atleta trobi el ritme des de l'inici de la prova. Aquest any s'espera que la participació arribi fins a 2.500 corredors augmentant un 20% les inscripcions de l'any passat. Per fer la inscripció, els participants podran registrar-se de forma online a la web oa la seu de l'Associació Contra el Càncer a Barcelona a Travessera de les Corts, 268.

La cursa d'aquest any compta amb el suport del patrocinador oficial Deichmann. L'empresa al detall de calçat coneguda per ser la més important a escala europea està plenament compromesa amb la societat. Aquest any, Deichmann ha volgut donar el màxim suport a la Cursa En Marxa Contra el Càncer - Deichmann · KMxTOTHOM ha compromès com a principal patrocinador de l'esdeveniment. A més de Deichmann, la carrera també compta amb el suport de Santander i Aigües de Barcelona.