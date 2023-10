@EP

Societat Civil Catalana (SCC) ha lliurat aquest dimecres a Madrid el IV Premi 8 d'octubre al premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa pel seu compromís amb la democràcia i la llibertat i la seva oposició als totalitarismes i fanatismes.

En un comunicat, l'entitat constitucionalista ha explicat que la presidenta de SCC, Elda Mata, i una delegació de representants de l'entitat han lliurat aquest guardó, concedit a l'escriptor unànimement per la Junta Directiva de l'entitat.

Vargas Llosa s'ha mostrat agraït pel premi: "Deixeu-me que us torni el reconeixement per la titànica i valuosa tasca que duen a terme perquè Barcelona sigui aquesta ciutat espanyola lliure, plural, amb igualtat de drets i deures per a tots els seus ciutadans, que tots desitgem".

Per part seva, Mata ha destacat la trajectòria professional i personal de Vargas Llosa, i ha sostingut que revela "que el camí a seguir contra la desraó per perdre la por, alçar la veu i defensar fermament els valors democràtics que regulen la convivència i la dignitat de tots els ciutadans".

SCC atorga aquest premi en commemoració a la manifestació constitucionalista del 8 d'octubre del 2017, en contra del referèndum de l'1-O i del procés independentista català.