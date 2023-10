Arxiu - Acte en record a les persones sense llar mortes - ARRELS FUNDACIÓ - Arxiu

Arrels Fundació ha recordat les 65 persones en situació de sensellarisme que han mort a Barcelona el darrer any en un acte de "comiat i sensibilització" a la plaça Nova, davant de la Catedral, ha explicat el director de l'entitat, Ferran Busquets, aquest dimecres.

Del total de víctimes mortals, 56 eren homes i 9 eren dones, amb una mitjana d'edat de 57 anys; el 45% vivia al carrer i el 29% vivia en un recurs residencial per a persones sense llar amb una salut fràgil.

La mitjana d'edat d'aquestes persones en morir és 25 anys inferior a la resta de veïns de la ciutat , cosa que per a ell demostra que viure en situació de sensellarisme "destrossa" les persones, i ha explicat que un 32% ha mort directament a el carrer.

Durant l'acte, s'han llegit els noms de les víctimes mortals, ha sonat música i s'han dit paraules de record.

També s'han exposat imatges i textos amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la “realitat tan dura” que viuen les persones sense llar.

LLEI PER ERRADICAR EL SINHOGARISME



Aquest acte coincideix amb el manifest conjunt d'entitats que s'ha fet públic aquesta setmana i que demana al Parlament aprovar la Llei de mesures transitòries i urgents per eradicar el sensellarisme, “assegurar la dignitat i la humanitat” dels que pateixen aquesta xacra i reconèixer els seus drets.

Busquets ha insistit en la importància d'aprovar la norma, que té com a objectiu posar fi, en un termini màxim de dos anys des de la posada en marxa, a les situacions en què persones es veuen forçades a dormir al ras.

La llei també inclou mesures ja existents, com l'empadronament i l'accés a serveis sanitaris, socials i prestacions com ara la renda garantida de ciutadania (RGC) i l'ingrés mínim vital (IMV), entre d'altres, i crea nous drets i serveis com a dutxa , taquilla i bugada, entre d'altres.

MÉS ENTITATS



També hi han participat les entitats Són Àmbit Prevenció, BarcelonActua, Càritas, ABD, Dit i Fet, Dones Marroquines, el Gimnàs Social Sant Pau, el menjador solidari Gregal, Heura i l'Hospital de Campanya Santa Anna.

Així mateix, hi han col·laborat Lloc de la Dona, Metzineres, Projecte Sostre, Salut Sense Sostre, la Fundació Sant Pere Claver, Santa Lluïsa de Marillac, Sant Joan de Déu i Suara.