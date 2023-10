Recurs, hacker - PEXELS

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) ha alertat sobre una campanya de correus electrònics fraudulents --en anglès, 'phishing'-- que intenta suplantar la identitat del Ministeri de Sanitat.

En concret, els usuaris reben un correu fraudulent que s'envia des d'una adreça que no pertany al domini oficial corresponent al Ministeri i amb l'assumpte ''!Tenim un anunci urgent sobre la dosi extra de vacuna!', "encara que no es descarta que es puguin estar enviant altres correus amb altres assumptes semblants o fins i tot diferents", avisen des d'Incibe.

El 'mail' assenyala a l'usuari que ha estat seleccionat per rebre una dosi addicional de la vacuna contra el COVID-19 i, a més, amb la possibilitat d'escollir-ne la marca. "Per això, simplement haurà de descarregar un document prement sobre un enllaç facilitat al mateix correu. No obstant, aquest enllaç descarrega un arxiu .zip que conté un fitxer maliciós", subratllen des de l'organisme dependent del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Davant d'aquesta situació, l'Incibe explica que l'usuari que hagi rebut el correu i punxat a l'enllaç "haurà descarregat i executat un fitxer maliciós" al dispositiu, per tant haurà de procedir a la seva desinfecció seguint les pautes especificades. Així mateix, aclareix que si durant el procés de desinfecció hi ha dubtes, el ciutadà pot contactar amb l'equip de gestió d'incidents d'Incibe-Cert, on "un tècnic ajudarà a resoldre dubtes".

Finalment, l'Incibe recomana, davant de fraus tipus 'phishing', que els usuaris no obrin "correus d'usuaris desconeguts o que no hagi sol·licitat" , sinó que els elimini directament, a més de no contestar aquests mails ni enviar informació personal. També demanen tenir precaució en punxar en enllaços i descarregar fitxers adjunts a correus, a SMS, missatges a WhatsApp oa xarxes socials, encara que siguin de contactes coneguts.

A més, recomana tenir sempre actualitzat el sistema operatiu i l'antivirus o, en cas de dubte, consultar directament amb l'empresa o el servei implicat o amb terceres parts de confiança com poden ser les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) o l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI).