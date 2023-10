Més de 1.700 migrants han arribat a Espanya els últims tres dies, majoritàriament a les Illes Canàries, arribades que se sumen a les registrades durant el cap de setmana a altres punts del país com Múrcia o Balears .

Una de les piragües que ha arribat al port de La Restinga, a 23 d'octubre de 2023, a El Hierro, Santa Creu de Tenerife, Tenerife, Canàries (Espanya). - Europa Press

Així, Salvament Marítim ha rescatat aquest dimarts un total de 371 migrants en aigües properes a les Canàries, segons ha informat el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat del 112 de les Canàries i la Creu Roja. A la primera embarcació navegaven 86 migrants, entre elles dues dones. Tots van ser traslladats al moll d'Arguineguín, a Mogan (Gran Canària), on van ser assistits dos homes que van necessitar assistència sanitària.

També el 24 d'octubre van arribar a l'illa d'El Hierro dues piragües amb 188 persones, entre les quals hi havia 13 menors, tots amb bon estat de salut. Igualment, Salvament va rescatar una pastera amb 97 persones que van ser traslladades fins al moll de Los Cristianos, a Arona (Tenerife), on l'assistència sanitària va haver de traslladar quatre migrants per diferents patologies.

D'altra banda, dilluns el personal de Salvamentó va rescatar prop de 1.000 persones en aigües properes a l'arxipèlag canari. Tal com va informar el 112 de les Canàries, al llarg de la jornada van arribar sis embarcacions. Dues durant la matinada a El Hierro ia Tenerife, amb 314 migrants en total. Posteriorment, al llarg del dia van arribar dues piragües més amb 158 persones al moll de Los Cristianos, també a Tenerife.

De la mateixa manera, durant la nit van arribar a l'illa d'El Hierro 218 persones en tres embarcacions. A la primera van ser rescatats en una piragua 88 homes --dos menors--, en què un dels migrants havia mort, mentre que un altre va necessitar assistència sanitària. La segona portava 115 persones a bord, de les quals nou eren dones i dos menors, que es trobaven en bon estat de salut i els ocupants d'una tercera, amb 15 homes, entre els quals un menor, van ser traslladats fins al moll de La Restinga , a la illa del Ferro.

A més, dilluns a última hora de la tarda també va arribar al moll de Los Cristianos, a Arona (Tenerife), una embarcació de Salvament Marítim amb 15 migrants que havien estat rescatats en aigües pròximes a l'illa.

MÉS DE 1.000 EL CAP DE SETMANA



D'altra banda, el cap de setmana passat van ser rescatades 1.088 persones, majoritàriament també a les Illes Canàries. Només dissabte van entrar a l'arxipèlag un total de 522 persones migrants a bord de deu embarcacions. En concret, a Tenerife van arribar dues embarcacions ia l'illa d'El Hierro, tres.

Diumenge van arribar 490 persones més en situació irregular, majoritàriament a l'illa de Lanzarote, on van arribar cinc embarcacions amb 342 persones migrants a bord d'origen magribí i subaharianes, entre les quals viatjava una dona embarassada.

El Centre de Coordinació de Salvament Marítim a Las Palmas també va haver de mobilitzar la salvamar Izar per al rescat de 71 migrants d'origen subsaharià que van ser portats al moll de Gran Tarajal, a Fuerteventura, i va ser necessari un trasllat a centre sanitari per diferents patologies.

També es va procedir al rescat de 84 persones subsaharianes (68 homes, 14 dones i 2 menors) que van ser portades al port de Las Palmas, mentre la salvamar Makondo va intervenir en el rescat de 84 migrants subsaharians (71 homes, 11 dones i 2 dones) que havien sortit en una pneumàtica de Dakhla. I al Hierro van arribar 80 més.

A Múrcia, Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar també el cap de setmana passat un total de 14 embarcacions amb 159 migrants a bord, entre ells, 142 homes, sis dones i 11 menors, mentre que a les Balears, entre divendres i dissabte, van arribar 89 migrants, igual que a Alacant, on van arribar 71.