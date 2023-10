Esther Peñas, escriptora del llibre; Àngels Forés , Team Leader Recursos Humans de Mango ; Joel Rodas , tècnic de selecció i formació d'Ilunion Contact Center; Nancy Flor , emprenedora i CEO de Nancy Serve Up; i Ana Miguel Martínez, tècnica de la Unitat dIgualtat de la Secretària Tècnica del Servei Públic dOcupació de Catalunya. Foto: CatalunyaPress

La violència de gènere s'estén a tota mena de dones, i les que tenen una discapacitat no són aliena a aquesta xacra social. Això és el que han volgut reflectir al seu llibre La Voz del Coraje, la periodista Esther Peñas emmarcat dins del projecte Dones en Mode ONVG . Aquesta iniciativa ha estat impulsada des del 2019 per Inserta Ocupació i Fundació ONCE, amb l'ajuda del Fons Social Europeu.

María de la Sierra López: "Aquest llibre és especial i necessari per a totes les persones"

En aquest llibre es recull el testimoni de 14 dones amb algun tipus de discapacitat que van ser víctimes de violència de gènere . María de la Sierra López , vicepresidenta del Consell Territorial de l' ONCE a Catalunya, ha catalogat aquest llibre com a “especial i necessari per a totes les persones”, ja que ajuda a visibilitzar una problemàtica que, “moltes vegades, no està tan present” .

Segons ha afirmat Sierra López , el 10% de les persones assassinades per violència de gènere tenia alguna discapacitat acreditada, i un alt percentatge no tenia la discapacitat acreditada tot i que sí que existia. A més, ha afirmat que "la violència masclista és un problema de salut pública i una de les primeres causes que generen discapacitat en les dones" .

Ana Pilar Cruz: "Les dones que parlen al llibre han estat valents i han posat veu a la seva història de vida"

Per part seva, Ana Pilar Cruz, Directora Global de Programes i Projectes d'Inserta Ocupació, ha lamentat que, durant el 2023, ja s'hagi superat la xifra dels 50 assassinats masclistes, “una xifra superior a la de l'any passat”. “Aquestes dones han estat valentes i han posat veu a la història de vida. Aquesta discapacitat ha estat aprofitada per l'agressor per atacar-les”, retreia Ana Pilar.

A més, ha fet èmfasi que qualsevol lector d'aquest llibre ha de reflexionar per veure "de quina manera podem actuar per evitar aquestes situacions", ja que així s'hauria aconseguit "el propòsit d'aquest llibre".

UN TESTIMONI A LA VISTA DE TOTS I TOTES

Més enllà de la presentació del llibre, l'acte va comptar amb una taula rodona on van participar Esther Peñas , l'escriptora del llibre; Ana Villegas, una de les dones protagonistes del llibre; i Elisabeth García , tècnica d'Inserta Catalunya.

Esther Peñas , escriptora del llibre; Ana Villegas, una de les dones protagonistes d?una història; i Elisabeth García , tècnica d'Inserta Catalunya. Foto: CatalunyaPress

Penyes explicava com se sentia molt “orgullosa” d'haver escrit aquest llibre, perquè va poder explicar les històries de dones que “es van encarar al monstre”. Cadascuna d'aquestes 14 dones parla de la maldat de l'ésser humà. És heroic sortir-ne, heroic, però no impossible. Tant de bo serveixi per encoratjar altres dones que estan vivint la mateixa situació”, desitjava l'escriptora. A més, feia incís en tots els àmbits de la violència, que és molt més àmplia que un cop de puny, ja que perviu en els insults, en l'assetjament laboral, en la violència econòmica, etc.

Ana Villegas és una de les protagonistes del llibre. Si escau, explicava que el seu testimoni li dedicava a la seva mare, que patia maltractaments per part del seu pare. Tot i que ella li explicava tot el que passava, l'Anna no s'ho creia… fins que la seva mare va morir i li va tocar a ser la nova botxina del seu pare. “Cada dona sap a dins que alguna cosa no està bé, però no saps què és perquè no t'ho han ensenyat, no s'estudia a les escoles” , lamentava. També va explicar que això li va condicionar els posteriors matrimonis, ja que els tres marits que va tenir van exercir algun tipus de violència sobre ella.

Elisabeth García, per la seva banda, explicava tota la tasca que realitza Inserta Emplea. “El maltractament no es cura, però se guareix. La cicatriu estarà allà tota la teva vida, però la miraràs altrament”, explicava, donant el missatge que és possible sortir de la situació i millorar.

A més, les dones de la taula rodona lamentaven que la concepció del maltractament no ha canviat a la societat, ja que les dones de vegades no identifiquen la violència que estan patint . “Només no se'n pot sortir, es pot sobreviure. Cal demanar ajuda”, exclamava Ana Villegas.

Finalment, van donar un missatge esperançador per a la resta de dones. “Si hi ha alguna cosa al teu fetge que et diu no va bé, has de demanar ajuda perquè es pot ser feliç, es pot aconseguir” , encoratjava l'Anna.

TREBALL, MÉS QUE UN RECURS ECONÒMIC

La segona taula rodona va estar més enfocada en el paper de les persones amb discapacidade en l'àmbit laboral, i van participar Àngels Forés , Team Leader Recursos Humans de Mango ; Joel Rodas , tècnic de selecció i formació d'Ilunion Contact Center; Nancy Flor , emprenedora i CEO de Nancy Serve Up; i Ana Miguel Martínez, tècnica de la Unitat dIgualtat de la Secretària Tècnica del Servei Públic dOcupació de Catalunya.

Tots destacaven que el món laboral té una part reservada per a les persones amb discapacitat i que tots ells podien aportar coses imprescindibles, com ara la motivació de veure que són vàlides en l'àmbit econòmic.

"Tenir una discapacitat en l'àmbit laboral és un handicap enorme, és molt dur. Les empreses busquem gent implicada. Aquestes dones segueixen creient que han de demostrar alguna cosa, i no necessiten demostrar res", explicava Rodas.

Per tant, formar part de l'àmbit laboral és una via imprescindible per a aquestes dones, ja que és el camí que els permetrà fugir després de demanar ajut.