@EP

Una trentena de províncies d'una dotzena de comunitats autònomes, entre les quals hi ha Girona , tindran aquest dijous risc o risc important per pluges, vent o per fenòmens costaners, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, Orense i Pontevedra tindran risc important (taronja) per precipitacions, que podran acumular fins a 80 litres per metre quadrat en 12 hores; mentre que l'avís serà de risc (groc) a La Corunya, Lugo, Astúries, Cantàbria, Lleó, Zamora i Osca províncies on es podrà acumular fins a 40 litres per metre quadrat en 12 hores o 15 litres per metre quadrat en 1 hora.

A més, tindrà risc important per fenòmens costaners a La Corunya, on hi haurà mar combinat del nord-oest de 5 a 6 metres i tindran avís groc a Pontevedra, Lugo, Astúries, Cantàbria, País Basc, Mallorca i Menorca on tindran mar combinada al voltant de 4 metres i vents de component oest de 50 a 61 quilòmetres per hora.

Així mateix, el risc per vents de fins a 80 quilòmetres per hora afectarà Terol, Saragossa, Lleó, Zamora, Burgos, Sòria, Palència, Salamanca, Valladolid, La Rioja, Cantàbria, Girona, Mallorca i València.

Durant la jornada s'esperen precipitacions localment fortes o persistents a Galícia, Cantàbric occidental i nord-oest de l'altiplà nord i hi haurà cops de vent molt forts a Galícia, Castella i Lleó i la Ibèrica.

Aquest dijous entrarà un front atlàntic pel nord-oest, que travessarà gran part del territori, amb nuvolositat i precipitacions estenent-se cap al sud-est, sense assolir l'àrea mediterrània.

Les precipitacions seran especialment abundants a Galícia, Cantàbric, Pirineu occidental, nord-oest de la Meseta i oest del sistema Central, fins i tot localment forts o persistents i ocasionalment acompanyades de tempesta a Galícia i voltants, mentre que seran més febles i disperses com més a l'est i al sud.

Aquestes pluges tendiran a remetre excepte a Galícia, Pirineu oriental, a l'entorn ampli del Penibètic ia l'Estret. A l'àrea mediterrània cels poc ennuvolats, augmentant la nuvolositat al final.

A les Canàries, intervals ennuvolats al nord de les illes de major relleu, amb alguna pluja feble i dispersa, sense descartar-la a les orientals i cels poc ennuvolats a la resta. La cota de neu se situarà en uns 2.000 metres al Pirineu, tot i que en tot cas nevarà poca quantitat.

També hi haurà probables bancs de boira matinals a zones de muntanya de la Península i aquestes boires seran localment persistents al Pirineu i Penibètic.

Les temperatures augmentaran a l'àrea mediterrània i baixaran al nord-oest, sense grans canvis a la resta. Gelades febles disperses als Pirineus.

Pel que fa als vents, l'AEMET espera que a les Canàries bufen els alisis i que a la resta del país predominin vents intensos de l'oest i el sud-oest, amb intervals de fort als litorals de Galícia, Cantàbric, Alborà, Catalunya i Balears. A àmplies zones de la meitat nord i sud-est hi haurà ratxes molt fortes de vent.