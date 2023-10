Una dona en un parc / @EP

Les comunitats autònomes disposaran d'un any més, fins al desembre del 2024, per obrir els centres de crisi d'atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual , segons han avançat fonts del Ministeri d'Igualtat.

Aquests comitès de crisi havien d'estar operatius abans de finalitzar aquest any 2023, però la Comissió Europea ha aprovat una pròrroga per ampliar el termini fins al desembre del 2024, ja que la majoria de CCAA encara no tenien llestos aquests centres.

De moment, ha obert les portes el centre de crisi 24 hores de Cantàbria; Madrid i Astúries ja comptaven amb un d'aquests centres i, properament, està previst que també es posin en funcionament els de Navarra o Aragó, entre d'altres.

Segons les mateixes fonts d'Igualtat, haurien preferit que els centres haguessin estat operatius aquest any, però assenyalen que hi ha hagut problemes, de "subministraments, transports i carestia" a causa de la inflació i la guerra d'Ucraïna, que han "justificat" que les CCAA hagin demanat "en cadena" aquesta pròrroga.

Els centres d'atenció a víctimes de violència sexual 24 hores atendran dones més grans de 16 anys víctimes i supervivents de violència sexual, tant si la violència s'ha produït de forma recent, com en el passat. Per accedir-hi, no caldrà la interposició d'una denúncia i l'enfocament estarà centrat en la víctima i el supervivent.

El treball en aquests centres, s'adaptarà a les demandes, temps i necessitats de les víctimes i les persones professionals del centre tindran formació especialitzada en gènere, enfocament de gènere, drets humans, interseccionalitat, violència contra les dones, violències sexuals, trauma, crisi i emergència.

Des del 2021, s'han transferit més de 83 milions d'euros a les comunitats autònomes per crear aquests centres de crisi. Es tracta d'una mesura prevista a la inversió número 4 del Component 22 del Pla de Xoc per a l'economia de les cures i reforç de les polítiques d'igualtat i inclusió, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.