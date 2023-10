Foto: Europa Press

Els casos de violència de gènere entre adolescents han augmentat un 87,2% en 4 anys (entre 2018 i 2022), segons l'estudi de la Fundació ANAR Evolució de la Violència Contra les Dones a la Infància i Adolescència a Espanya (2018-2022).

Aquest tipus de violència, tal com van apuntar a la presentació de l'informe, és la que més s'ha incrementat, juntament amb la violència de gènere a la llar o entorn, sobretot en el període postpandèmic. Concretament, han exposat que van atendre un total de 11.031 nens, nenes i adolescents per tots dos tipus.

L'estudi, tal com ha informat el director tècnic i portaveu d'ANAR, Benjamí Ballesteros, està fonamentat en un total de 20.515 casos de menors, nens, nenes i adolescents que ANAR ha ajudat entre el 2018 i el 2022. "L'objectiu és conèixer l'evolució i també posar en relleu els canvis i les tendències que hem detectat al llarg dels quatre anys. S'ha centrat en el concepte de violència contra la dona que està definida pel conveni d'Estat", ha indicat.

Ballesteros ha volgut deixar clar que l' informe ha analitzat 4 tipus diferents de violències . D'una banda, la violència de gènere representa el 53,8% del total dels casos de l'univers total. De l'altra, hi hauria la violència sexual, amb l'11,7% del total dels casos. En tercer lloc, la violència domèstica, amb el 18,6% i, finalment, altres formes de violència com ara l'assetjament escolar, les agressions físiques, el ciberassetjament, l'agressió psicològica, etc, que aglutinen el 15,9%.

7 DE CADA 10 VÍCTIMES NO PRESENTA DENÚNCIA

Des d'ANAR també han afegit que en el 100% dels casos de les ateses per violència de gènere en adolescents es tracta de dones amb 16 anys de mitjana, que el 46,1% cursa Educació Secundària i el 31,4% Batxillerat. A més, han destacat que gairebé la meitat (49,8%) són joves amb rendiment escolar baix i que viuen amb la família (95,2%), bé amb els dos progenitors (56,4%) o amb la mare únicament (28%) o amb la mare i un altre familiar (6,2%). De la mateixa manera, han recalcat que gairebé 7 de cada 10 (el 68,8%) són espanyoles.

Tot i això, en els casos per violència de gènere a l'entorn el 56,6% són dones, mentre que el 43,4% són homes, amb una edat mitjana de 10 anys. En aquesta situació, el 37,9% estan cursant Educació Secundària i el 34,2% Primària i, igualment, en el 50% dels casos el rendiment escolar és baix. Per contra, viuen majoritàriament en famílies monoparentals (68,2%), amb la mare el 46,7% i amb la mare i un altre familiar el 13,2%. En aquest cas, el 50,8% tenen nacionalitat espanyola.

De la mateixa manera, l'estudi destaca que el 70,3% de víctimes de violència de gènere adolescent no denuncia ni té intenció de fer-ho, davant del 39,3 de les víctimes de violència de gènere a l'entorn.

ES DISPAREN ELS CASOS DE VIOLÈNCIA SEXUAL

L'estudi també recull altres formes de violència, com ara la sexual, la domèstica o l'assetjament escolar. En aquests casos, Díaz ha indicat que han atès en aquestes categories 9.484 dones víctimes. Així mateix, ha subratllat que després de la de gènere, la violència que més ha augmentat ha estat la de tipus sexual, que ho ha fet un 39,4%.

Pel que fa al perfil sociodemogràfic d'aquestes altres formes de violència, Díaz ha explicat que el 100% són dones, amb 12 anys de mitjana. A més, un 13,9% de les nenes ateses tenen discapacitat (el 67,8% intel·lectual) i són víctimes d'assetjament escolar. El 46,1% cursa educació secundària, el 31,4% batxillerat, més del 70% té un rendiment escolar baix i el 98,9% viu amb els seus progenitors.

QUIN ÉS EL PERFIL DELS AGRESSORS?

D'altra banda, respecte al perfil de l'agressor, en el 57% dels casos de les ateses per violència de gènere adolescent es tracta del nuvi, que es troba al principal grup d'edat entre 14 i 17 anys (63,7%) , encara que, 3 de cada 10 són majors (32,6%).

Igualment, la directora de les Línies d'Ajuda d'ANAR, Diana Díaz, ha exposat que, segons els resultats que ha obtingut l'estudi, l'agressor "té una posició de poder respecte a la parella" i que aquest estableix una relació de "dependència afectiva". A més, ha afirmat que, en un inici de la relació, l'agressor fa comentaris i sol·licita canvis de comportament a la víctima, "de manera suau, per exercir control sobre la seva conducta".

En la violència de gènere a l'entorn, però, Díaz ha assenyalat que es tracta del pare (88,9%) i que majoritàriament és una persona adulta (86,1%). Igualment, ha manifestat, que han observat que, de vegades, agredeix físicament o psicològicament els nens, igual que la mare. En altres, els menors es veuen involucrats a la violència contra la progenitora.