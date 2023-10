Contaminació / Freepik

Andalusia, Catalunya, el País Valencià i la Comunitat de Madrid concentren gairebé la meitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de tot Espanya, tot i que totes les comunitats autònomes han incrementat les emissions el 2022, segons conclou un informe de l'Observatori de Sostenibilitat.

L'estudi reflecteix que entre el 2020 i el 2021 la majoria de les comunitats autònomes han augmentat les seves emissions de CO2 i les que més ho han fet són Astúries, Balears, Rioja, Navarra i Madrid.

Mirant enrere, el treball reflecteix que entre el 1990 i el 2021 les comunitats autònomes on més es van reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) van ser Galícia, Castella i Lleó, Astúries i Aragó, davant Extremadura, Múrcia, Rioja i Canàries .

L'anàlisi atribueix bona part de la descarbonització a la "gairebé desaparició del carbó ia la progressiva substitució de combustibles fòssils per renovables a llarg termini", encara que afegeix que el 2021 es va cremar "molt gas" i es va desplomar la producció d'energia hidràulica, a conseqüència de la sequera.

Per al centre investigador, "qualsevol política de sostenibilitat implica la descarbonització", cosa que passa, segons la seva opinió, per reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle, adoptar mesures radicals de governs regionals i locals per aconseguir les reduccions imprescindibles per intentar limitar l'increment de temperatura global en 1,5ºC i que la ciutadania estigui cada cop més informada perquè sigui més exigent amb els seus governs en sol·licitar una major ambició climàtica associada a la rendició de comptes.

Així, l'estudi confirma que el 2021, any de sortida de la pandèmia, va registrar un fort increment, del 6,6%, a les emissions a Espanya associades al PIB i, amb dades encara provisionals, estima que l'increment el 2022 és d'un 1,3%. Aquest augment arriba després d'una caiguda de les emissions globals i que a Espanya va arribar al 14%.

EMISSIONS PER CCAA

En concret, durant el 2021 Andalusia va emetre el 15% de les emissions de GEH a tot Espanya; Catalunya , el 14%; Comunitat Valenciana, 10%; Comunitat de Madrid, 9%; Astúries, 6%; Castella i Lleó, 6%, igual que el País Basc; Castella-la Manxa i Canàries, un 5% respectivament; Aragó, Múrcia i Galícia, un 4% cadascuna; Balears i Extremadura, un 3% respectivament; Cantàbria i Navarra, un 2% i la Rioja, l'1%.

Així mateix, afegeix que les comunitats autònomes que més han disminuït les seves emissions totals entre el 2020 i el 2021 van ser Ceuta, -2%; Melilla, -2%; Regió de Múrcia, 0% mentre que Catalunya va créixer un 1%; Castella-la Manxa un 2%; Extremadura, el 4%; Castella i Lleó, el 5%; Andalusia, 5%; País Basc, 6%; Galícia, 7%; Cantàbria, 8%; Canàries, 9%; Comunitat Valenciana, 9% i la que més han crescut, per sobre de dos dígits són Madrid, un 12%; Navarra, 15%; La Rioja, 20%; Balears, 21% i Astúries, un 27%.

Mentrestant, en el període 1990-2021 les comunitats autònomes que més van reduir les emissions totals de GEH van ser Galícia, on van disminuir un 60%; Ceuta, el 44%; Castella i Lleó, un 44%; Astúries, 30%; Aragó, 24%; Castella-la Manxa, 12%; País Basc, 4%; Catalunya , 3% i Andalusia, 2%.

Per part seva, les comunitats autònomes on més van augmentar les emissions en aquests 30 anys van ser Melilla, 11%; Cantàbria 21%; Navarra, 22%; Balears, 23%; Madrid, 39%; Comunitat Valenciana, 43%; Canàries, 49%, La Rioja, 67%; Regió de Múrcia, 68% i Extremadura, que va incrementar les seves emissions en un 191%.

Tot i això, l'informe destaca que les emissions sotmeses al mercat d'emissions representen un 43% de les emissions entre el 2008 i el 2022, però que en aquest mateix període van caure un "espectacular" 34%.

Precisament, les que més van reduir les emissions van ser Castella i Lleó, un 82%; Aragó, -69%; La Rioja, -64%; Balears, -53%; Galícia, -51%; Castella-la Manxa, -49%; Madrid, -43%; Andalusia, -39%; Canàries, -33%; País Basc, -28%; Catalunya, -26%; Astúries, -25%; Cantàbria, -20%; Comunitat Valenciana, -19%; Extremadura, -15%; Regió De Múrcia, -14%; Ceuta, -5%. Les que van augmentar en aquest termini van ser Melilla, el 5% i Navarra, el 6%.

ASTURIANS I CÀNTABRES, ELS QUALS MÉS EMETEN PER CAPITA

Un altre dels patrons analitzats per l'OS són les emissions per càpita i en aquest àmbit els majors emissors van ser els asturians, amb 18,1 ton CO2-eq per càpita; càntabres 8,7; navarresos 7,4; aragonesos 7,2; bascos 6,7; castellà lleonesos 6,6; castellà manxecs, 6,4; murcians 6,2; extremenys 5,9; balears 5,9; canaris 5,7; de La Rioja 5; valencians, 4,7; ceutís 4,7; catalans 4,5; andalusos 4,2; melillencs 4,1; gallecs 3,5, i finalment madrilenys 3,3 ton CO2-eq per càpita.

El treball recorda que Espanya va assolir el pic d'emissions el 2007, quan es van emetre 354 milions de tones de CO2 equivalents. Les comunitats autònomes que més tard van començar a rebaixar les seves emissions van ser Múrcia i les Balears, al contrari que Galícia, Navarra i les Canàries, que van ser les primeres a iniciar aquest descens el 2005.

Per al director de l'Observatori de Sostenibilitat, Fernando Prieto és "cada vegada més necessari considerar que cada tona de CO2 compta i que, encara que el bec a les emissions ja s'ha produït a Espanya ia totes les autonomies, cal fer un esforç en totes i cadascun dels territoris per descarbonitzar tots els sectors, així com a les mateixes administracions, en el que queda d'aquesta dècada clau fins al 2030”.

L'informe recomana a les comunitats autònomes que exerceixin les competències i estableixin objectius ambiciosos de reducció d'emissions i de descarbonització. A més, aconsella establir responsabilitats diferenciades entre les comunitats autònomes sobre les decisions que poden prendre sobre el propi territori; augmentar la rendició de comptes, millorar la coherència de les polítiques; evitar les subvencions als combustibles fòssils i apostar "de manera clara" per les energies renovables i l'autoconsum.