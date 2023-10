Foto: Europa Press



Una de les destinacions que molts agents de la Guàrdia Civil de diversos punts d'Espanya trien és l'Aeroport del Prat. Tot i això, en els últims anys, alguns d'ells estan començant a replantejar-se aquesta destinació en vista que diversos dels seus companys han decidit abandonar aquest espai com a lloc de treball.

El motiu, segons ha explicat The Objective, és la mala relació laboral que haurien tingut amb un capità de la Benemèrita, que ocupa el càrrec des de fa 2 anys, i que tindria xocs amb els agents. Molts han anat al metge a sol·licitar la baixa, altres s'haurien decantat per un canvi d'unitat i un tercer grup hauria decidit directament un canvi més dràstic, marxant de Catalunya.

Agents expliquen que aquest càrrec hauria canviat el funcionament intern dels grups de treball (passant de 9 a 18, alterant el funcionament que hi havia anteriorment i provocant malestar i queixes entre els guàrdies civils) i aplicant canvis de torn amb poca antelació.

De la mateixa manera, els denunciants apunten que el tracte personal també és complicat; "no sap treballar amb més agents ni tractar amb ells" o "es limita a ordenar i manar perquè és el capità sense tenir en compte res més" són algunes de les queixes que ha recollit aquest mitjà.

De fet, càrrecs de la Guàrdia Civil s'haurien posat en contacte amb el capità per demanar-li que ha de suavitzar el tracte, perquè en cas contrari temen que alguns casos puguin acabar denúncies. A més, tenint en compte que cada vegada hi ha menys agents a Catalunya, casos com aquest preocupen els responsables del cos.