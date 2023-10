Creu Roja atenent migrants a El Hierro. Foto: Europa Press

Uns 2.000 migrants que han arribat a les Illes Canàries des de principis d'aquest mes d'octubre han estat traslladats a Catalunya, on són atesos.

La informació, avançada per El Periódico i que Catalunya Press ha pogut confirmar amb la subdelegació del Govern a Barcelona, diu que aquestes persones (incloent-hi alguns menors) s'estan traslladant a alguns hotels de localitats que estiguin en temporada baixa.

És el protocol que normalment s'activa si algun territori, com és el cas de les Canàries aquest mes, es veu desbordat per una considerable arribada de migrants procedents d'Àfrica.

El pla humanitari d'acollida, tal com està en aquest moment, diu que se'ls pot donar alberg durant el mes posterior a la seva arribada (encara que en casos puntuals aquest termini es pot ampliar durant més temps), de manera que les ONG que s'encarreguen de atendre aquestes persones temen que la situació per a alguns empitjorarà al novembre.

Aquest mitjà, en converses amb aquestes entitats humanitàries, explica que Barcelona no els pot albergar, ja que no disposa de places hoteleres lliures per a aquests casos, de manera que s'estan enviant a localitats situades a les costes de Catalunya.

Així doncs, són prop de dos milers les persones migrades que han arribat a diverses localitats de la geografia de Catalunya... encara que no és gens descartable que aquesta xifra augmenti les setmanes que han de venir.