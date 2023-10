EuropaPress 5536172 defensor poble angel gabilondo ofereix roda premsa acte presentacio

Un 0,6% de la població espanyola major de 18 anys ha patit abusos a l'Església per part d'algun sacerdot o religiós, segons una enquesta de GAD3 encarregada pel Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, per a l' Informe sobre abusos sexuals a l'àmbit de l'Església catòlica i el paper dels poders públics”, que li va encarregar fa un any i mig el Congrés dels Diputats, i que ha lliurat aquest divendres a la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol.

En una roda de premsa, Gabiolondo ha explicat que un total de 487 víctimes, un 87%, homes, han denunciat abusos sexuals a l'Església davant la unitat d'atenció a víctimes de la comissió creada per la institució.