És possible el consum conscient? Aquesta és la pregunta (i la temàtica) d'un cicle que se celebrarà entre els dies 7 i 14 de novembre al CaixaForum Macaya de Barcelona. L'activitat constarà de dues conferències i debats, cadascuna en un dels dimarts del mes que ve.

La primera, el dia 7, es dirà La llista més llesta: com les nostres compres poden canviar el món, i farà que ens preguntem com som com a consumidors i quin paper juga la nostra capacitat de consum en la construcció de la societat actual.

Vol transmetre la idea que el consum conscient passa per descobrir el nostre poder com a consumidors i la nostra capacitat de transformació de la societat de consum en un entorn més sostenible.

D'altra banda, el dia 14 la proposta serà Qui liderarà el consum conscient?, que pretén deixar clar el paper representat per l'Administració en aquest terreny i de les accions que aquesta duu a terme, però també del que ofereixen les empreses i de les decisions que prenguin els consumidors i les consumidores.

Ambdues activitats són gratuïtes, però heu de reservar cita prèvia des d'aquest enllaç.