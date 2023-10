Una manifestació de COESPE el 2021. Foto: Europa Press

Aquest dissabte 28 d'octubre, desenes de milers de persones tornaran a sortir als carrers per protestar i exigir unes pensions dignes. El clam per aquest dret es traslladarà de nou a l'esfera pública, amb una reivindicació que tindrà Madrid com a escenari principal (s'esperen desenes de milers de persones arribades de tot Espanya), encara que també hi haurà mobilitzacions a les Canàries i les Balears (per la dificultat per viatjar a la Península) i a ciutats de Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia.

La Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) és qui abandera aquesta reivindicació, a la qual s'han sumat també entitats com Marea Pensionista, que també participa en la mateixa lluita, i altres agents i associacions de sectors com l'ensenyament.

El portaveu de COESPE, Damián Rodríguez, explica a Catalunya Press que "en anys anteriors arribem a congregar unes 40.000 persones a Madrid", encara que adverteix que aquest any detecta "un possible efecte dissuasori" amb l'anunci de la pujada d'aquestes prestacions d'un 4% per al 2024 per part del Govern.

Des de la coordinadora apunten que han demanat permís (i un dispositiu) per a una convocatòria que esperen que reuneixi més de 20.000 persones. "Sindicats i entitats de molts altres àmbits estaran amb nosaltres, donant-nos suport", assegura, satisfet.

PUJADA POSITIVA, PERÒ INSUFICIENT

COESPE hauria reclamat pujar les pensions mínimes a 1.080 euros, ja que la coordinadora considera que encara que l' augment fixat pel govern "es pot considerar positiu", és insuficient perquè "no cobreix la pujada del cost de la vida". En aquest sentit, el portaveu assegura que caldria una pujada més gran "perquè no seguim perdent poder adquisitiu".

I és que l'1 de gener del 2024, si no es prorroga la mesura, es deixarà d'aplicar la bonificació a l'IVA dels aliments bàsics (entre altres aspectes) que el Govern va aprovar com a part d'una sèrie de mesures anticrisi durant l'any passat. La rebaixa havia de ser vigent durant 6 mesos, però es va prorrogar a meitat d'aquest 2023.

"Cal tenir clara consciència que el futur de les pensions públiques depèn de la mobilització social dels sectors implicats", asseguren, afegint que "cal que la lluita per la distribució justa de la riquesa s'estengui a tota la societat i imposi una nova lògica que posi al davant la defensa dels drets socials".

IMPEDIMENTS?

Rodríguez diu que "si hem aconseguit pujades és perquè ens hem mobilitzat, i ho continuarem fent", tot i que denuncia que últimament no han mantingut reunions amb les administracions "encara que ho hem demanat desenes de vegades".

De fet, el portaveu va més enllà i lamenta que no va ser fins divendres passat 27 (a penes 24 hores de la convocatòria) quan la Delegació del Govern a Madrid va accedir a reunir-se amb COESPE per acabar de tancar alguns detalls de la jornada.

"Ens volen posar traves, impediments", denuncien des de COESPE, encara que es mostren convençuts que la concentració serà un èxit i que el moviment per les pensions dignes és més viu i amb una millor salut que mai.