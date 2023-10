El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtonyc, amb l'expresident català Carles Puigdemont

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtonyc, ha assegurat aquest dissabte que torna a Espanya després de sis anys a l'estranger: "Tornar sempre és la millor part de l'aventura".

Ho ha anunciat en un missatge a la xarxa social 'X', en què també ha adjuntat tres fotografies amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Gràcies per haver-me acompanyat durant aquests sis anys d'exili i ara també en aquest primer trajecte de tornada a casa. Per tot el que hem lluitat, rigut, viscut i plorat. Gràcies, president", ha afegit.

El seu advocat, Gonzalo Boye, ha assegurat en una entrevista a RAC1 que el raper arribarà a Catalunya aquest mateix dissabte després que divendres se'ls informés de la prescripció de la seva pena.

Ha afirmat que torna amb cotxe i que Puigdemont, amb qui s'han "ajudat molt" aquests anys, l'acompanya una part del camí i després tornarà a Brussel·les.

PUIGDEMONT

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha desitjat al raper Valtonyc un "bon retorn" a Espanya, després que aquest dissabte el raper hagi assegurat que torna de l'estranger.

"Que tinguis una bona tornada a la teva terra, que és la nostra. Amb tu, Valtonyc, tots tornem una mica", ha defensat en un missatge la xarxa social 'X'.

"Gràcies per resistir un exili injust i acompanyar-nos sense defallir mai. Ha estat un honor compartir aquest viatge", ha afegit Puigdemont.

BOYE ASSEGURA QUE "JA ÉS UN HOME LLIURE"

Boye ha assegurat que el raper "ja és un home lliure" i no pot ser detingut, i que quan arribi visitarà Catalunya i també les Illes Balears, on hi ha la família.

Preguntat per si participarà en un concert a Barcelona programat per a aquest diumenge en suport a Palestina, Boye no ho ha descartat: "Pot ser. Jo la veritat no em fico a la seva agenda cultural, però ja li dic: ell, organitzar un concert, no. Però participar en un, és clar, per què no?".