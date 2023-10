La mobilització cerca conscienciar sobre la importància de la mobilització social en la defensa dels drets socials.

Pensionistes i sindicats han marxat avui pels carrers de Madrid en una manifestació que busca exigir pensions dignes. Sota el lema "Governi qui governi, les pensions es defensen", desenes de milers de persones s'han unit per elevar la veu en demanda d'un dret que afecta molts ciutadans. La coordinadora principal d'aquesta reivindicació és la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE), que ha rebut el suport d'entitats com ara Marea Pensionista i altres grups. Les mobilitzacions s'han estès a les Illes Canàries i les Illes Balears per les dificultats de viatjar a la Península, a més de ciutats a Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia.

Damián Rodríguez, portaveu de COESPE, va assenyalar que en anys anteriors la manifestació va aconseguir reunir aproximadament 40.000 persones a Madrid. Tot i això, aquest any, amb l'anunci del Govern d'augmentar les pensions en un 4% per al 2024, detecten un possible efecte dissuasori. Tot i això, la coordinadora ha sol·licitat permís i un dispositiu de seguretat per a una convocatòria que esperen que reuneixi més de 20.000 persones, recolzades per sindicats i diverses entitats.

La pujada de les pensions, encara que considerada positiva per COESPE, es considera insuficient, ja que no cobreix l'augment del cost de vida. La coordinadora havia demanat un augment de les pensions mínimes a 1.080 euros per garantir un poder adquisitiu més gran. A més, l'eliminació de la bonificació a l'IVA d'aliments bàsics, programada per al gener del 2024, afegeix pressió a la demanda de pensions dignes.

La coordinadora emfatitza la importància de la mobilització social per assegurar el futur de les pensions públiques i destaca la necessitat de lluitar per la distribució justa de la riquesa per protegir els drets socials. Tot i la falta de reunions amb les administracions en els darrers temps, COESPE segueix decidida a mobilitzar-se i fer sentir la seva veu en defensa de les pensions dignes.