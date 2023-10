Tot i els recursos limitats amb què va ser produït, el documental ofereix testimonis commovedors de col·lectius socials que han estat denunciant violacions de drets en residències de gent gran durant anys.

Durant la pandèmia de COVID-19, es van posar de manifest les greus deficiències del model residencial per a gent gran a Espanya. Tot i que aquestes deficiències havien estat denunciades prèviament per diversos col·lectius, especialment a Catalunya i la Comunitat de Madrid, va ser en els períodes de confinament més estrictes quan es van evidenciar múltiples problemes relacionats amb l'atenció, la qualitat de serveis, la manca de personal i la gestió privatitzada. Després de la "nova normalitat", lamentablement, la situació persisteix sense millores significatives.

El documental 'Pactes de Silenci', presentat en dues parts , és una iniciativa que dóna veu a testimonis i entrevistes realitzats per diversos col·lectius socials que fa anys que denuncien violacions de drets a les residències de gent gran. Tot i comptar amb recursos econòmics i tècnics limitats, associacions i particulars com Afectats BBS, #LaRealidadDe, Cecilio Cean, RTVP i Moviment de Residències i SAD han creat aquesta poderosa obra audiovisual.

La segona part del documental es va estrenar al Festival de Cinema Compromès de Guadalajara (FESCIGU) i destaca l'"excessiu lucre" que grans fons d'inversió i capitals privats transnacionals obtenen a través de les residències a Espanya. El documental dóna llum sobre un aspecte relativament desconegut: la compra de residències per part d'aquests fons amb l'objectiu d'obtenir guanys significatius a curt termini i, posteriorment, revendre'ls. Aquest enfocament comercial ha transformat les residències en un “negoci lucratiu”, on el benestar dels residents sovint passa a un segon pla.

El problema central continua sent la manca de personal i una inspecció inadequada. La documentació ressalta que el 84% de les més de 5,200 residències a Espanya són de gestió privada, tot i que algunes places es promocionen com a públiques. Això genera un sistema on la manca de regulació efectiva i l'externalització de serveis prevalen, cosa que dificulta la supervisió i control de la qualitat de la cura.

El documental 'Pactes de Silenci' és una crida urgent a abordar la necessitat de reformar i humanitzar el sistema d'atenció a persones grans a Espanya. Posa de manifest els desafiaments persistents i la manca de transparència en un sector que requereix una atenció més compassiva i centrada en el benestar de la gent gran.