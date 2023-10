Princesa Leonor / @EP

La seva Altesa Reial la Princesa d'Astúries la senyora Leonor de Borbó i Ortiz compleix aquest dimarts la majoria d'edat i, com és preceptiu, l'hereva al tron d'Espanya jurarà la Constitució en un acte solemne, de gran transcendència històrica, institucional i simbòlica, que tindrà lloc al Palau de les Corts, on es reuniran els representants del Congrés i del Senat.



Tal com estableix l'article 61 de la Carta Magna i com va fer el seu pare en complir els 18 anys, la senyora Leonor prestarà jurament de fidelitat al Rei i es comprometrà a exercir fidelment les seves funcions, guardar i fer guardar la Constitució i les lleis i protegir els drets dels ciutadans i de les comunitats autònomes.

La Princesa d'Astúries i Girona contraurà la responsabilitat d'assumir la Prefectura de l'Estat quan correspongui i, amb motiu d'una ocasió tan digna, des de Societat Civil Catalana traslladen a l'hereva al tron el seu suport i lleialtat.



L'esperit de la Transició, fonamentat sobre els principis i valors de generositat, llibertat, igualtat, progrés, concòrdia i solidaritat, va quedar plasmat a la Constitució del 78. La nostra llei de lleis va obtenir el suport majoritari dels espanyols, que van triar constituir-se en Estat social i democràtic de dret sota la forma política de Monarquia parlamentària. La històrica cerimònia de dimarts simbolitza la preservació, per a les generacions futures, d'aquest llegat de pau i prosperitat. La Princesa Leonor es comprometrà a respectar que la sobirania nacional resideixi al poble espanyol.



En els greus successos del 2017 Sa Majestat el Rei Felip VI va assumir el pes de la nació i es va erigir en garant de l'ordre constitucional i la convivència entre tots els espanyols. La Corona, símbol d'Espanya i garantia de la seva permanència històrica, representa avui l'esperit d'unitat de la Transició i, des de SCC, asseguren estar "convençuts" que, en el futur, Leonor actuarà amb la mateixa prudència, compromís i fermesa que el pare. En el seu nou paper com a hereva al tron li desitgen el més gran dels èxits; els seus encerts ho seran també de tot Espanya.



També traslladen les seves felicitacions a la Princesa d'Astúries i de Girona i fan extensiva l'enhorabona a Ses Majestats els Reis, el senyor Felip i la senyora Letizia, ia Sa Altesa Reial la Infanta la senyora Sofia de Borbó i Ortiz.