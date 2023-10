Recurs, smartphone @ep

Aquest divendres 3 de novembre es durà a terme un simulacre de tsunami a onze municipis de la costa francesa fronterers amb Catalunya per si es produís un terratrèmol a la Mediterrània oriental. Entre les 10 i les 10.30 hores d'aquest divendres 3 de novembre de 2023, els residents de Cerbère, Banyuls sur Mer, Port-Vendres, Collioure, Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Elne, Canet-en-Roussillon , Sainte-Marie -la-Mer, Torreilles i Le Barcarès rebran al telèfon mòbil, fins i tot si està en silenci, una alerta acompanyada d'un senyal sonor específic, per notificar-los l'arribada d'un tsunami, segons publica L'Independant .

L'alerta també podria ser rebuda a telèfons de ciutadans a municipis catalans propers a la frontera que, per proximitat geogràfica, sovint acaben connectats a la xarxa francesa amb els seus dispositius mòbils en alguns punts del Cap de Creus i la Mar d'Amunt, com Sant Pere de Rodes, Portbou, Llançà, Port de la Selva o Colera .

El llançament d'aquesta alerta té com a objectiu provar el sistema FR-Alert, una tecnologia dissenyada per enviar comunicats a la població en cas de perill, sensibilitzar sobre la recepció d'una alerta a un telèfon intel·ligent i avaluar les reaccions dels destinataris. S'enviarà un qüestionari de retroalimentació per arreplegar les opinions de les persones que van rebre la notificació.

Les sirenes no sonaran aquest divendres 3 de novembre, però sí que ho farien en cas d'alerta real de tsunami. De fet, els Pirineus Orientals corren el risc de patir un tsunami provocat pels terratrèmols a la Mediterrània. Si es produís, les recomanacions del Govern francès són les següents:

- Vés-te'n a un punt alt immediatament o allunya't almenys 200 metres del mar.

- No portis el teu cotxe.

- No recolliu els nens de l'escola.

- Si ets al mar, t'has de dirigir mar endins.