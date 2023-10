@EP

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc , ha assegurat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el va ajudar a organitzar la tornada a Espanya: "Em va dir, estàs molt emocionat, estàs impulsiu, la lliuraràs. Deixa'm que t'ajudi. Deixa'm que jo porte aquesta organització".

En una entrevista d'aquest dimarts a RAC1 , ha explicat li ha fet mal que "companys a l'exili" marxessin d'amagat o sense dir-ho, com és el cas de l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, l'exdiputada de la CUP a el Parlament Anna Gabriel i la consellera dAcció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret.

Ha sostingut que l'eventual llei d'amnistia que reclamen els partits independentistes per a la investidura hauria d'incloure el raper Pablo Hasel: "Si no, no hi hauria d'haver amnistia".

En aquest sentit, ha recalcat que amnistiar Hasel i "cada represaliat dels Països Catalans a qui s'ha vulnerat un dret fonamental" hauria de ser una línia vermella.

En preguntar-li per la tornada a Catalunya de Puigdemont, resident a l'estranger arran de l'1-O, ha dit que no té resposta, si bé espera que sigui aviat i "sense haver de passar per Madrid", igual que l'exconseller de Cultura Lluís Puig.

NO PERDONA



També ha assegurat que no perdona haver estat condemnat a tres anys i mig de presó per delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries a la Corona: "Jo crec que no, jo no perdono".

"No estem parlant de persones. Estem parlant d'un estat repressor que té fallides democràtiques i que juga a la vida de la gent per un passat franquista que no ha sabut curar", ha defensat Valtònyc.