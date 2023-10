Els octogenaris i centenaris augmenten a Espanya , especialment les dones, segons l'informe 'Un perfil de la gent gran a Espanya 2023', presentat aquest dimarts, 31 d'octubre, pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

Arxiu - Gent gran. - CSIC - Arxiu

El document, emmarcat a la sèrie iniciada el 2013 pel Laboratori Envelliment en Xarxa, recopila dades d'organismes nacionals i internacionals per oferir una visió conjunta de les condicions de vida dels més grans de 65 anys, és a dir, gairebé 10 milions de persones que representen el 20% de la població espanyola.

Així, assenyala que a Espanya, el quart país de la UE amb major nombre de persones grans en xifres absolutes i per sota de la mitjana en relatives, s'ha produït un augment de la gent gran i de l'edat mitjana de la població, situada a 44,08 anys, segons les dades estadístiques del Padró Continu (INE) a 1 de gener de 2022.

En aquest sentit, destaca el creixement de la proporció d'octogenaris i de centenaris, segons ha subratllat el demògraf de l'Institut d'Economia, Geografia i Demografia (IEGD-CSIC) i coordinador de l'informe, Julio Pérez Díaz. Els octogenaris representen el 6% de tota la població, mentre els centenaris comencen a fer-se notar amb més de 19.600 empadronats (1.619 més que l'any anterior), i les dones són majoria en tots dos casos.

Igualment, incideix que el 2022 les persones grans es concentren als municipis urbans, amb un milió d'elles a Madrid i Barcelona , si bé la proporció de persones grans respecte del total és molt superior al món rural.

De cara al futur, l'informe indica que per al 2040 hi podria haver més de 14,2 milions de persones grans que suposarien un 27,4% de la població a Espanya, que arribaria als 52 milions d'habitants, 4,5 milions més que ara .

AUGMENTA LA SUPERVIVÈNCIA DE LES PARELLES



En l'àmbit social, incideix que a Espanya s'observa les últimes dècades un increment de les llars unipersonals i en parella sense altres convivents en persones de 65 anys i més, encara que les proporcions són encara menors que en altres països europeus.

En aquest sentit, precisa que la proporció de llars unipersonals és més gran entre les dones que entre els homes i posa èmfasi que la proporció de llars de parelles sense altres convivents també ha augmentat notablement, tant per a homes (de 47,7% el 2010) a 50,6% el 2022) com per a dones (de 30,1% el 2010 a 34,5% el 2022).

"Això és nou", ha celebrat Pérez Díaz en relació amb la supervivència de les parelles, mentre s'espera que aquesta forma de convivència, que és majoritària entre els homes grans, augmenti i tingui conseqüències en la redistribució de les cures dins de la llar, amb l'home tenint una mica més de protagonisme.

Tot i això, la viduïtat continua predominant com a estat conjugal entre les dones a partir dels 77 anys, mentre en el cas dels homes preval estar casats fins als 92 anys, d'acord amb dades de l'INE recollides per l'informe.

En aquest context, la soledat continua preocupant en haver-hi 1,7 milions de persones més grans de 70 anys que viuen soles , ja que són a més els que registren nivells més baixos de felicitat. En general, el percentatge de persones que diu que és feliç sempre o la major part del temps disminueix amb l'edat i són les dones les que solen declarar nivells més baixos, sobretot en edats avançades, ressalta l'informe.

CUIDADORS "AMB MOLTA CÀRREGA"



En relació amb les cures, l'estudi precisa que a Espanya hi ha unes 638.000 persones que cuiden persones dependents més grans de 70 anys o un altre tipus dins de la llar i 920.000 que ho fan fora. Les dones són les que s?encarreguen principalment d?aquesta tasca i, en concret, les d?entre 50 i 59 són les que més contribueixen.

En aquest apartat, Pérez Díaz ha destacat la figura de les persones grans com a “cuidadors dels més joves i més grans” , una tasca que cada vegada exerceixen més “amb molta càrrega i poca ajuda”, ha dit. Respecte d'això, l'informe reflecteix que els homes i dones més grans, quan tenen cura, ho fan amb alta dedicació horària i més de dos terços dediquen més d'una hora diària a cura.

A més, aprofundeix que augmenta una mica el temps de cura prestat pels homes, mentre baixa el de les dones, cosa que es pot explicar pel procés d'envelliment i sobreenvelliment dels ja grans i l'evolució resultant dels tipus de llar.

La bretxa digital ha estat un altre dels àmbits analitzats a l'estudi, que apunta que aquesta es redueix ràpidament els últims anys amb l'arribada a edats avançades de persones que ja utilitzaven internet prèviament. El 2006 la bretxa era de 76,2 punts percentuals entre el grup d'edat més connectat (16-24 anys) i el dels més grans (65-74 anys), i el 2022 aquesta es redueix a 23,4 punts.

PENSIONS I SALUT



Pel que fa als indicadors econòmics, ressalta que la pensió mitjana de jubilació se situa en 1.375 euros, encara que hi ha disparitats regionals, i recorda que la bretxa de gènere continua existint encara que s'ha reduït.

També, subratlla que un 89,4% de les persones grans tenen habitatge en propietat i la seva posició econòmica ha millorat els anys posteriors a la crisi econòmica del 2008, mentre la proporció de població en risc de pobresa s'ha estabilitzat al voltant del 18, 7% el 2022.

D'altra banda, de l'informe es desprèn la importància de la qualitat de vida en un context d'augment de la seva esperança. Si es mesura el percentatge de temps que es viu en bona salut a partir dels 65 anys, el contrast entre homes i dones es fa palès: per als homes el 55,7% del temps restant per viure (10,7 anys) ho és en bones condicions, mentre que es redueix a 43,8% (10,3 anys) en el cas de les dones.

Pel que fa a la morbiditat, més de la meitat de totes les hospitalitzacions són de majors i les taxes de mortalitat masculina superen les femenines a totes les edats. A més, les malalties de l'aparell circulatori segueixen com a causa principal.

Pérez-Díaz ha cridat a "no témer" l'envelliment, que "no és més que una mostra del major èxit de la humanitat", i ha demanat no veure'l "com una crisi", alhora que ha defensat l'augment de les pensions .