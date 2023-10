FACUA-Consumidors en Acció adverteix que les autoritats de consum han inclòs des de començament del 2023 a la xarxa d'alertes de productes perillosos no alimentaris fins a 38 articles relacionats amb les festes de Halloween, entre els quals hi ha 15 disfresses, cinc màscares , quatre diademes, quatre perruques, dos peluixos, un antifaç, un collaret, unes pestanyes postisses, un bigoti postís, un nas postissa, una careta, una pilota, una pistola i uns globus.

Disfresses de Halloween @ep

Tots ells són articles sobre els quals pesa una ordre de retirada del mercat ia més se'n prohibeix la comercialització.

Per comunitats, Andalusia i Galícia han notificat 10 alertes cadascuna. El segueix Castella - la Manxa (6), les Balears (5), Extremadura (3), Astúries (2) i Castella i Lleó (2).

Amb vista a les properes celebracions de Halloween, FACUA recomana als usuaris que evitin adquirir productes d'aquestes característiques que incompleixen la legislació comunitària quant a seguretat. Els motius pels quals aquests articles acaben sent retirats del mercat són fonamentalment el risc de cremades, asfíxia i escanyament. Això últim sol ser degut a la presència de cordons a la zona del coll en determinades disfresses, cosa que està prohibida a la roba destinada a menors.

Així mateix, FACUA recorda que les màscares han de tenir orificis de ventilació suficientment grans per permetre una respiració adequada, segons exigeix la normativa comunitària.

Materials homologats

FACUA aconsella a les persones que celebrin festes de Halloween que utilitzin disfresses fabricades amb materials homologats de manera que s'eviti una possible combustió per foc. L'ús d'espelmes o consum de tabac és una pràctica habitual en aquest tipus d'esdeveniments.

Els consumidors també han de llegir l'etiquetatge, que ha d'estar en castellà, indicar-ne els possibles advertiments de seguretat, el nom del fabricant o importador corresponent, la recomanació d'ús per edat i incloure la llegenda CE que estableix la conformitat amb la legislació europea, encara que moltes empreses la inclouen sense complir aquesta normativa.

D'altra banda, l'associació exigeix augmentar els controls a les autoritats autonòmiques i als ajuntaments per protegir els consumidors davant de productes perillosos que estiguin al mercat. Pel que fa a això, recorda que la manca de vigilància a les duanes provoca l'entrada d'articles que poden generar greus accidents.

Així mateix, FACUA insta a sancionar de forma contundent les empreses venedores de productes que vulnerin la legislació en matèria de seguretat.

Controls a festes de Halloween

Pel que fa a les festes que se celebren al voltant de Halloween, l'associació sol·licita un augment dels controls durant aquests dies. Les autoritats competents a nivell autonòmic i local han de comprovar a discoteques i sales de festes si s'han venut entrades que superin els aforaments màxims permesos. FACUA recomana trucar a la Policia Local si els usuaris entenen que el local de la celebració està excessivament massificat atès que pot suposar un risc per a la seguretat.

En aquests esdeveniments, els inspectors també han de supervisar que es compleixen tots els requisits de seguretat i salubritat dels locals, com ara sortides d'emergència suficients i accessibles, extintors o lavabos en bones condicions i adaptats, entre d'altres requisits.

Articles inclosos a la xarxa d'alerta

Pel que fa als articles perillosos, aquests són els 35 models de disfresses, màscares, perruques, diademes i altres elements insegurs de festa inclosos aquest any 2023 a la xarxa d'alerta de la Direcció General de Consum, dependent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

- Disfressa de pirata per a nena, marca Partilàndia. L'alerta, notificada per la Junta d'Extremadura, va ser publicada per Consum el 16 d'octubre del 2023 . La bossa de plàstic utilitzada en l'embalatge interior de la joguina té un gruix menor de l'establert i una mida tal que el nen pot introduir-hi el cap suposant un risc d'asfíxia.

- Peluix amb ventosa amb forma de mico vestit. L'alerta, notificada per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, va ser publicada per Consum el 31 de juliol de 2023 . La ventosa es desprèn amb facilitat i pot suposar un risc d'asfíxia si el nen la porta a la boca.

- Disfressa infantil d'abella. L'alerta, notificada per la Junta d'Andalusia, va ser publicada per Consum el 31 de juliol del 2023 . Els adorns de les ales i la vareta es desprenen, generant peces petites que el nen pot ingerir, provocant asfíxia.

- Diadema de banyes amb llum, marca Plaça Artesania. L'alerta, notificada pel Principat d'Astúries, va ser publicada per Consum el 31 de juliol de 2023 . Fàcil accés a les piles de botó.

- Disfressa de pallasso arcoiris, marca Brillants Festa. L'alerta, notificada per la Xunta de Galícia, va ser publicada per Consum el 31 de juliol de 2023 . Presenta un cordó funcional a la zona del coll i un altre decoratiu a la zona de la cintura de longitud superior a la permesa, per la qual cosa pot suposar un risc d'escanyament i de lesions per atrapament amb vehicles, elements de parcs infantils, etcètera.

- Disfressa de ren, marca Party Fiesta. L'alerta, notificada per la Xunta de Galícia, va ser publicada per Consum el 31 de juliol de 2023 . Presenta un cordó decoratiu a la zona de la cintura de longitud superior a la permesa, per la qual cosa pot suposar un risc de lesions per atrapament amb vehicles, elements de parcs infantils, etcètera.

- Disfressa de Peter Pan, marca HM. L'alerta, notificada per la Junta de Comunitats de Castella va ser publicada per Consum el 31 de juliol de 2023 . Presenta cordons ajustables a la zona del coll, amb extrems lliures, cosa que pot suposar un risc d'escanyament si s'enganxen en algun objecte.

- Peluix Huggy Wuggy, marca Merfaparc. L'alerta, notificada per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, va ser publicada per Consum el 31 de juliol de 2023 . Es desprenen peces petites, per això suposen un risc d'asfíxia si el nen les porta a la boca.

- Disfressa de fantasma, marca Dysmad. L'alerta, notificada per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, va ser publicada per Consum el 21 de juliol de 2023 . Estrangulament, Lesions diverses.

- Disfressa de sevillana, marca Dysmad. L'alerta, notificada per la Junta de Castella i Lleó, va ser publicada per Consum el 21 de juliol de 2023 . Disposa de cordons decoratius a la zona superior del pit, de longitud superior a la permesa a la norma i poden suposar un risc d'escanyament si s'enganxen en algun objecte.

- Perruca Ladybug Miraculous, marca Rubie's. L'alerta, notificada per la Xunta de Galícia, va ser publicada per Consum el 21 de juliol de 2023 . No compleix els requisits sobre inflamabilitat.

- Disfressa infantil de bomber nadó, marca Fyasa. L'alerta, notificada pel Govern Balear, va ser publicada per Consum el 14 de juliol de 2023 . Es desprèn una peça petita, cosa que pot suposar un risc d'asfíxia si el nen la porta a la boca.

- Disfressa infantil Charleston vermell, marca Chang Hong. L'alerta, notificada per la Junta de Castella i Lleó, va ser publicada per Consum el 14 de juliol de 2023 . La ploma de la diadema no compleix els requisits sobre inflamabilitat, cosa que pot produir cremades. La disfressa disposa d'un llaç a la cintura amb extrems lliures de longitud superior a l'establerta que es pot enganxar a algun dispositiu i produir lesions.

- Disfressa de ninja fantasma, marca Festes Guirca. L'alerta, notificada per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, va ser publicada per Consum el 14 de juliol de 2023 . Presenta cordons decoratius que es poden enganxar en algun objecte en moviment i produir lesions als nens.

- Disfressa de zombie victòria, marca DM Dysmad. L'alerta, notificada per la Junta d'Extremadura, va ser publicada per Consum el 14 de juliol de 2023 . El barret presenta efecte llampec en aplicar una flama i es crema íntegrament, per la qual cosa no compleix els requisits sobre inflamabilitat.

- Disfressa infantil composta de faldilla amb llaç i diadema, marca Meiliya. L'alerta, notificada per la Junta d'Andalusia, va ser publicada per Consum el 14 de juliol de 2023 . Presenta un cordó decoratiu (llaç) de longitud superior a l'establerta, per la qual cosa es pot enganxar a un objecte durant el joc, provocant que el nen caigui i generant-li lesions.

- Disfressa infantil de granota, marca Meiliya. L'alerta, notificada per la Junta d'Andalusia, va ser publicada per Consum el 14 de juliol de 2023 . No compleix els requisits d'inflamabilitat, de manera que pot provocar cremades.

- Disfressa infantil de marieta. L'alerta, notificada per la Junta d'Andalusia, va ser publicada per Consum el 10 de juliol de 2023 . No compleix els requisits d'inflamabilitat, de manera que pot provocar cremades.

- Pistola marca Mile. L'alerta, notificada per la Xunta de Galícia, va ser publicada per Consum el 10 de juliol de 2023 . La coberta queda accés al compartiment de les bateries no disposa de cargol que en garanteixi el tancament, quedant les bateries accessibles al nen.

- Set de globus marca Colorparty. L'alerta, notificada per la Junta d'Andalusia, va ser publicada per Consum el 10 de juliol de 2023 . La goma del coll del globus es desprèn i s'alliberen els elements de plàstic continguts al globus; ambdós elements generen peces petites que poden provocar asfíxia.

- Màscara blanca, marca Disfresses Alegria. L'alerta, notificada per la Xunta de Galícia, va ser publicada per Consum el 10 de juliol de 2023 . L'espessor de la bossa de plàstic que serveix d'envàs és inferior a l'establert i té una mida tal que el nen pot introduir-hi el cap, per la qual cosa pot provocar risc d'asfíxia.

- Nas de mag, marca Seasons. L'alerta, notificada per la Junta d'Andalusia, va ser publicada per Consum el 5 d'abril del 2023 . No compleix els requisits sobre inflamabilitat, es poden produir cremades a la cara, si prenen els pèls en acostar-se a una flama.

- Bigoti i barba Cavalier Set, marca Sheng Yi. L'alerta, notificada per la Junta d'Andalusia, va ser publicada per Consum el 5 d'abril del 2023 . No compleix els requisits sobre inflamabilitat, poden produir-se cremades a la cara, si prenen els pèls en acostar-se a una flama.

- Pestanyes postisses marca Revolline Cosmetics. L'alerta, notificada per la Junta d'Andalusia, va ser publicada per Consum el 5 d'abril del 2023 . No compleix els requisits sobre inflamabilitat, es poden produir cremades a la cara, si prenen les pestanyes en acostar-se a una flama.

- Antifaç. L'alerta, notificada per la Junta d'Andalusia, va ser publicada per Consum el 5 d'abril del 2023 . No compleix els requisits de inflamabilitat.

- Màscara de calavera, marca Life Road. L'alerta, notificada per la Xunta de Galícia, va ser publicada per Consum el 5 d'abril de 2023 . La bossa que serveix d'envàs del producte té un gruix menor de l'establert i una mida tal que el nen pot introduir-hi el cap suposant un risc d'asfíxia.

- Màscara de calavera vermella amb un ull Halloween Party, marca Life Road. L'alerta, notificada per la Xunta de Galícia, va ser publicada per Consum el 10 de març de 2023 . La bossa que serveix d'envàs del producte té un gruix menor de l'establert i una mida tal que el nen pot introduir-hi el cap suposant un risc d'asfíxia.

- Diadema de Halloween amb carbasses i llum, marca Juinsa. L'alerta, notificada pel Govern Balear, va ser publicada per Consum el 10 de març del 2023 . Fàcil accés a les piles de botó.

- Pilota petita d´escuma, marca Colorbaby. L'alerta, notificada per la Junta d'Andalusia, va ser publicada per Consum el 10 de març de 2023 . Es desprenen fragments de pilota generant peces petites, que poden provocar risc d'asfíxia.

- Perruca vermella arrissada, marca HM. L'alerta, notificada pel Govern Balear, va ser publicada per Consum el 10 de març del 2023 . No compleix els requisits sobre inflamabilitat.

- Diadema de banyes amb llum, marca Panshi. L'alerta, notificada per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, va ser publicada per Consum el 10 de març de 2023 . Piles botó accessibles que es poden ingerir i provocar cremades internes.

- Màscara lluminosa de pallasso diabòlic, marca Dysmad. L'alerta, notificada pel Govern Balear, va ser publicada per Consum el 10 de març del 2023 . Fàcil accés a les piles de botó.

- Collaret de carbassa amb llum Happy Halloween, marca Dysmad. L'alerta, notificada pel Govern Balear, va ser publicada per Consum el 10 de març de 2023 . Fàcil accés a les piles de botó.

- Diadema amb banyes i llums, marca Quan Ju Hui. L'alerta, notificada pel Govern Balear, va ser publicada per Consum el 10 de març de 2023 . Fàcil accés a les piles de botó.

- Disfressa de fada vermella, marca Baday Xoko Party. L'alerta, notificada pel Govern Balear, va ser publicada per Consum el 10 de març de 2023 . L'espessor de la bossa de plàstic és inferior a l'establert i té una mida tal que el nen pot introduir-hi el cap, per la qual cosa pot provocar risc d'asfíxia.

- Perruca pallasso infantil, marca Party Fiesta. L'alerta, notificada per la Xunta de Galícia, va ser publicada per Consum el 21 de juliol de 2023 . No supera els requisits sobre inflamabilitat.

- Perruca sintètica llarga arrissada, marca HM. L'alerta, notificada per la Xunta de Galícia, va ser publicada per Consum el 21 de juliol de 2023 . No supera els requisits sobre inflamabilitat.

- Careta de gat negre, marca Partilàndia. L'alerta, notificada per la Xunta de Galícia, va ser publicada per Consum el 21 de juliol de 2023 . No supera els requisits sobre inflamabilitat.